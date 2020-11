CON ESTRICTOS PROTOCOLOS QUEDARON HABILITADAS LAS VISITAS EN LAS CÁRCELES ENTRERRIANAS

Se estableció el retorno de las visitas en las cárceles de Entre Ríos y desde el lunes pasado, tras la aprobación de un estricto protocolo sanitario, las visitas en las 9 unidades penales de la provincia, quedaron habilitadas. Nuestro medio consultó al Prefecto Rubén Gómez, como referente de la Unidad Penal N° 3 de Concordia (UP3), para saber como se instrumentó la disposición en Concordia.

“Está ingresando visita de acuerdo a lo que hicimos en la semana previa, obviamente con todo el protocolo sanitario correspondiente y durante toda la semana se darán visitas de los internos -expresó Gómez- esto se va a dar cada quince días”, acotó.

Del mismo modo el carcelero mencionó que respecto de los horarios “se dividió por pabellón, dependiendo de la cantidad de visitantes y el espacio que tenemos en el salón de vistas, el cual está separado por una mampara para que no tengan contacto y se dividieron en dos pabellones a la mañana y dos a la tarde, y en el medio, porque los horarios son de 8 a 9 hs, de 10 a 11 hs, retomamos a las 12 hs, y el último horario sería después de las 14 hs.”, recordó.

“Los horarios se dividen de esta manera para que se pueda higienizar cada vez que se retira el visitante, por pabellón”, acotó y destacó que “en los protocolos se les realiza el cuestionario correspondiente, se le toma la temperatura, el visitante tiene que ingresar con el barbijo correspondiente, el personal también está con los elementos correspondientes. Se requisa la visita y lo que ingresan y después ingresan al salón -aclaró Gómez- luego concurren al pabellón que está preparado, durante una hora pueden realizar la visita y luego se retiran”, detalló.

En relación a la situación del coronavirus, Gómez mencionó que: “respecto de los internos no hemos tenido casos. Por todas las medidas y los protocolos que se están llevando adelante, afortunadamente no hemos tenido casos. Si hemos tenido caso con el personal penitenciario, personal que son miembros de guardia y por seguridad aislamos el resto de la guardia, esto pasó hace más de 215 días, ya cumplieron el aislamiento previo y obviamente se reintegraron a trabajar”, y acotó finalmente que “tomamos esa medida para no correr el riesgo y de que el virus ingrese a la población penal”.