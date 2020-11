Baby, tras el robo: “El Gobierno debe haber llamado al chorro a ver si le pegaron”

El conductor fue víctima de un violento asalto cuando salía de su programa de radio. Contó que “nadie del Gobierno se comunicó con él” y apuntó contra el presidente por “fomentar el odio”. “No estoy seguro de que fue al voleo”, insinuó.

Baby Etchecopar sufrió un violento robo este jueves al salir de Radio Rivadavia, cuando fue interceptado por motochorros que lo tiraron al piso para sacarle el reloj y lo golpearon antes de escapar. Al caer, el periodista sufrió una lesión en uno de sus hombros y debió ser atendido en el Hospital de San Isidro.

“Me fui al hospital porque me luxó el hombro, venía cruzando Charcas y siento una mole que se me tira encima y caigo sobre el hombro. Me empezó a arrancar el reloj con una fuerza y yo lo agarraba a él. Un policía de civil pasó y lo agarró, pero estoy muy golpeado el hombro y duele mucho”, contó el conductor de radio y TV en Le doy mi Palabra. Escuchá a Baby Etchecopar en Radio Mitre con Alfredo Leuco

“No estoy seguro de que fue al voleo. Mi duda surge porque hablé de investigaciones sobre el laboratorio que hace la vacuna ruso; por ahí es una casualidad, pero mucha violencia para ser un robo”, confesó Baby, que a la vez también reveló que “ya hace unos días que pasan tipos por la radio, facho, gorila; no se, es raro. No tendríamos que vivir con tanta violencia. A dos días de que el presidente dijo que el tema de la inseguridad es de los pobres; y a vos y a mi nos toman como ricos: incentivar ese odio también es malo”.

“Del gobierno anterior me llamaron, de este no, porque deben haber llamado al chorro a ver si le pegaron”, cuestionó Etchecopar.

“Me decían en la Policía que tengo que venir mañana a firmar la denuncia, sino mañana lo largan y vuelve a robar. Este año tuve dos robos, si lo sumas al grande, soy carne de cañon. Cada argentino ya tiene sus dos robos encima. Para Sabina Frederic debe estar fenómeno”, ironizó con una indirecta a la ministra de Seguridad de la Nación.

“Lo único que nos consuela es no nos callemos; la vamos a ganar”, sentenció en tono político.