DESDE LA LÍNEA 5 ACLARARON LA SITUACIÓN DE UNA SEÑORA CON UNO DE LOS CHOFERES

El martes en horas de la mañana, Lorena Ibáñez volvió a la redacción de El Sol –Tele5 para difamar a un chofer de la Línea 5 por supuestas agresiones verbales hacia ella y su hija con capacidades diferentes. Desde la Cooperativa Nuevo Expreso aclararon esta situación.

En diálogo con los cronistas de nuestro medio, Héctor Díaz Vélez, presidente de la Cooperativa comentó que el recibió a la señora Lorena Ibáñez que fue a quejarse del conductor, Eduardo Peruchena.

“No pudimos hablar tranquilos porque ella estaba nerviosa y agresiva. El problema con este chofer comenzó hace un tiempo atrás. Ella tenía un pase de discapacidad que estaba firmado por el juez de paz. En este caso para viajar en el colectivo el pase que sirve y que necesitaba la señora tiene que estar firmado por el director de Discapacidad, Marcelo Primitivo, como lo ordena el municipio”.

En ese momento, la primera vez que tuvo problemas este chofer fue solamente por eso. Tuvo el inconveniente que el chofer no le aceptó el pase, ella se enojó y discutieron arriba del colectivo. “En este caso, el viernes el chofer habló conmigo y me dijo que en ningún momento le hizo problema porque el pase que tiene ahora es correcto. La señora subió y el la llevó sin hacerle ninguna clase de problema. Ella dijo que el chofer le tiró el colectivo encima y es algo imposible porque en la parada había más pasajeros y él no puede tirarle el colectivo a nadie porque corre el riesgo de lastimar a alguien. Siempre trata de arrimar el colectivo lo más cerca posible de la parada y ella quizás pensó que lo hizo a propósito y por eso se habrá asustado. Ella puede viajar tranquila que nadie le va a hacer problema”.

Por último, Díaz Vélez habló con el chofer y seguramente harán una denuncia a la justicia por las acusaciones de Ibáñez.