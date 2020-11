VOLVIERON LOS ESTRICTOS CONTROLES EN LOS INGRESOS A CONCORDIA Y AHORA SECUESTRARON EMBARCACIONES

En los controles de ingreso a nuestra ciudad, las autoridades procedieron al secuestro de varios vehículos y embarcaciones, según expresaron desde la coordinación, por diferentes irregularidades.

Los reclamos no se hicieron esperar y fueron varios los vecinos que se comunicaron con nuestro medio manifestando su malestar porque el domingo, según ellos, “algún funcionario se levantó con un mal día y mandó a pedir cosas que no corresponden a un control sanitario”, porque “es un simple control sanitario y no debería pedir cosas que estén fuera de lo que es lo estrictamente sanitario. Retuvieron embarcaciones en un control sanitario, eso es inexplicable o lo hacen para recaudar”, y acotaron que “con esa política van a arruinar a los guías de pesca y otros recursos económicos que hoy la pelean como pueden”, resaltaron.

En este sentido, en diálogo con este medio, Martín Amiano, Coordinador de Controles en los accesos a la ciudad comentó que junto a la dirección de Tránsito se ha observado en muchos casos falta de seguro, falta de patente, carnets vencidos y un montón de anomalías que por eso mismo se procedió a la retención de algunos vehículos y embarcaciones y trailers que no tenían los papeles en regla.

“Los fines de semana son bastante intensos los controles porque mucha gente sale a pasear o saca sus embarcaciones y la dirección de tránsito controla que esa circulación sea dentro de los términos de las ordenanzas locales y la ley 24.449”, detalló.

Amiano señaló que todo esto ocurrió por no circular legalmente: “La consecuencia de tener algún tipo de falencia es que ninguna compañía de seguro después puede atender un siniestro. Eso también perjudica a las personas que circulan legalmente y luego en caso de siniestro la aseguradora no lo cubre porque por ejemplo el asegurado no tenía carnet de conductor o la póliza estaba vencida, todo eso es lo que se trata de evitar”.

El coordinador de los accesos manifestó que fueron unos cuantos vehículos que en un rato presentaron irregularidades: “Se decidió apretar el control y tuvo esos resultados”.