ENTRÓ A UN NEGOCIO A MANO ARMADA, TOMÓ DE REHÉN A UNA CLIENTA Y SE LLEVÓ MÁS DE $ 100.000

Un solitario motochorro, con el casco puesto, asaltó un negocio ubicado en calle Diamante al 1700. Con una pistola, el malviviente le apuntó a la cabeza a una clienta para que el propietario del lugar le entregara el dinero; se habría llevado algo más de 100 mil pesos.

Sobre lo ocurrido, Emanuel Block, propietario del comercio asaltado, le comentó a un equipo de cronistas de este medio que “esto pasó el sábado a la tarde, alrededor de las 18:40hs, entró un individuo armado y con el casco puesto me asaltó. Me pidió la plata y como yo no le quería dar, tomó de rehén a una señora y le apuntó a la cabeza con el arma. La mujer no decía nada, fue muy raro eso y también entraron dos chiquilines de 13 y 14 años, que andaban con la señora”.

Agregó que “el tipo me decía que le diera la plata, le di lo que tenía en la caja y él me decía que le diera la plata que tenía abajo en las cajas”.

“Se ve que el chorro ya venía sabiendo donde yo tenía la plata -opinó- se ve que alguien me mandó de cabeza, algún clienten le dio el dato”, y mencionó que “ya es la tercera vez que me asaltan, pero es la primera vez que hago la denuncia y vinieron los policías de investigaciones y tomaron todos los rastros”, contó Emanuel.

Asimismo, el comerciante agregó que el delincuente “tendría algo más de 30 años y me llevó algo más de 100 mil pesos. Yo estoy acostumbrado a trabajar con dinero, es lamentable esto pero hay que seguir trabajando”, expresó.