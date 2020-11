DESDE SIGURA ESPERAN POR LA REVÁLIDA OFICIAL

El último sábado, La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Playas y Perilago dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, informó que en los próximos días se estará llamando a la inscripción de guardavidas para la certificación de la Reválida Anual y Admisión Municipal. Desde el Sindicato Guardavidas Unidos de la República Argentina brindaron su posición.

En diálogo con este medio, Julio Pintos, referente Regional de SIGURA comentó que la Municipalidad la semana pasada emitió un comunicado con respecto a la reválida que se va a tomar y que es el único organismo oficial para llevarlo adelante. “Esto lo hace porque la Secretaría de Deportes de la provincia emitió una resolución donde prorroga la reválida a aquellos que la hemos rendido en el 2019 pero también les da la posibilidad a los municipios que quieran poder tomar algún examen extra”.

Pintos manifestó que desde SIGURA consideran que ésta es la forma que debe hacerse y ellos están esperando que la municipalidad convoque a esta reválida sobre todo porque están en conocimiento que se ha convocado este fin de semana a otra reválida y se puede prestar a malos entendidos ya que no es una reválida que ha sido convocada por el estado municipal. “Pensamos que no debería hacerse pero no somos nosotros lo que debemos decidir”.

Julio agregó que están esperando que el municipio se expida al respecto. “La semana pasada emitieron ese comunicado oficial donde decía que se iba a tomar dicha reválida y ahora estamos esperando que nos digan la fecha y cuáles son los requisitos para poder rendirla”.

Los guardavidas merecen contar con un marco regulatorio acorde a la importancia de la profesión que desempeñan y desde la creación de la Regional de SIGURA-AMTGAD se puso de manifiesto la necesidad de terminar con viejas prácticas por fuera de la reglamentación.