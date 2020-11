ALFREDO FRANCOLINI: “NECESITAMOS CORTAR LA CIRCULACIÓN CUANTO ANTES”

El intendente Alfredo Francolini, luego de que se declare en Concordia la transmisión comunitaria de Coronavirus afirmó que necesitan cortar la circulación cuanto antes. Por ese motivo se fijó la restricción de horarios en los diferentes rubros.

En diálogo con El Sol-Tele5, el intendente de Concordia comentó que venían anunciándolo durante esta semana a la posibilidad de la transmisión comunitaria que finalmente se confirmó el jueves: “Ya desde el fin de semana anterior veíamos el crecimiento que teníamos a pesar de que primero teníamos una estabilidad pero eran casos altos y necesitábamos bajarlos. Sabíamos que podía venir esta situación, veníamos alertando y también lo estamos haciendo ahora. En base a lo que se transmitió y lo que veníamos conversando con el Ministerio de Salud de la Provincia que trabajamos permanentemente en conjunto, con el Comité de Emergencia y todos los médicos que están trabajando que aprovecho para agradecerle todo el esfuerzo que hacen a diario y se establecieron nuevas normas”.

El Presidente Municipal señaló que si esto no significa una corrección en los próximos días de la cantidad de crecimientos seguramente no será el intendente quien tome las medidas sino se tomarán medidas a nivel nacional para hacer una corrección en esto que tenemos: “Pedimos e imploramos a la población que realmente seamos responsables, algo que venimos diciendo desde el primer momento. Cosa que hicimos muy bien durante los primeros siete meses y medio de pandemia con muy buenos resultados y en el último mes tiramos todo por la borda”.

En cuanto al porcentaje de contagios respecto a todo el Departamento y con relación a los otros 17 que tiene la provincia cabe mencionar que Concordia está por el número 12 o 13. “No estamos entre los primeros como caso desesperante pero sí la preocupación son los números que están viniendo que si no los frenamos vamos a terminar en un número demasiado abultado. Nosotros necesitamos cortar la circulación cuanto antes. Que no haya doble circulación por eso el horario de corrido, lógicamente que a nadie vamos a conformar pero tampoco los hubiésemos conformado si hubiésemos cerrado todo. Buscamos las alternativas para no cortar ningún rubro en Concordia. Nadie puede decir que lo cortamos, si es cierto que hemos limitado los horarios y las circulaciones y apelamos a la responsabilidad individual como decimos siempre”.

LA ANHELADA VACUNA

Con respecto a la ansiada vacuna, Alfredo Francolini contó que están trabajando con la Directora de Epidemiología del Hospital, Fabiana Leiva. “Se están ocupando en base a cómo va a ser, no solamente la conservación sino después la distribución y la vacunación real que se hará en la ciudad. El hospital tendrá que tener los freezers adecuados, el sistema de frío es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, muy superior para algunas vacunas, otras a lo mejor un poco no tanto pero son cuestiones que se están trabajando con epidemiología y el Ministerio de Salud”.