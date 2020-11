ASEGURA QUE PAGÓ 3 MILLONES POR UNA CASA Y QUE AHORA LO QUIEREN DESALOJAR

Un vecino de nuestra ciudad que vive en calle Entre Ríos al 1351, denunció ante nuestro medio que compró la casa en la que está viviendo por la cual pagó una suma millonaria y que una abogada tendría la documentación de la vivienda y que lo quieren desalojar. Por eso reclama los papeles para demostrar que la casa es suya.

En este sentido, Adrián Enrique Romero, asegura que compró la vivienda en cuestión y no va a salir de ahí porque la casa es suya. “me quieren desalojar porque me llegó una orden del juzgado diciéndome que tenía 5 días para levantar el campamento y salir de mi casa, pero yo no me voy a ir a ningún lado porque esto es mío”, advirtió.

Con ese mismo tono Romero recalcó que: “esta vivienda era de una familia de apellido Cañete, yo invertí 3 millones de pesos y fue una abogada la que me hizo todo el papeleo, me hicieron firmar una cantidad de papeles el año pasado cuando yo compré la casa porque hace un año que estoy acá”, y resaltó que “yo firmé todos los papeles y ahora lo que yo reclamo es que la señora Reina que es la abogada, me junte todos los papeles de la plata que yo invertí”, insistió.

Del mismo modo Romero señaló que: “yo compré esta casa de buena fe, a mí me hicieron firmar todos los papeles que están en lo de la abogada. Encima de los 3 millones que pagué, yo tuve que pagar más de 20 mil pesos por un sucesorio, pero me dijeron que el sucesorio no estaba terminado. Pensaba que esta abogada se iba a mover, pero parece que la abogada nunca se movió por este tema”, rezongó.

Finalmente el sorprendido hombre reiteró que: “cuando menos me lo esperaba me caen con una orden de desalojo que inclusive fue gente del juzgado que vivieron a traerme la orden y vinieron a corroborar quien vivía acá. Posteriormente -dijo el confundido vecino- me mandan una citación del juzgado diciéndome que en 5 días tenía que desalojar la casa”, lamentó e insistió: “yo lo que pretendo es que la abogada Reina me traiga los papeles a mi o que me devuelva los 3 millones de pesos que pagué por esta casa que ahora me dicen que no es mía y me quieren desalojar”.