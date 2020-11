PADRES DE UNA NIÑA DE 3 AÑOS DENUNCIAN APREMIOS POLICIALES Y AGRESIONES CONTRA LA MENOR

Una joven pareja, padres de una niña de 3 años, comentaron ante nuestro medio que radicaron una denuncia penal contra efectivos de la comisaría séptima por, según ellos, apremios ilegales del cual resultó herida con perdigones su pequeña hija, la cual debió ser asistida por las lastimaduras que le provocaron los perdigones de goma en la cara en distintas partes del cuerpo.

Sobre lo que los hechos, Rodrigo Monzón y Florencia Gottigel, quienes viven con su pequeña hija en el barrio Constitución, más concretamente en Yamandú Rodríguez y Cortada 56, expresaron ante un equipo de cronistas de este medio que: “llegaron a mi casa alrededor de las 8 de la noche en un patrullero, yo me encontraba con arresto domiciliario en mi casa porque me habían acusado de robo agravado con mi hermano. En ese momento el personal de la comisaría séptima llegó a mi casa a constatar que yo estaba, me hicieron firmar y enseguida se fueron. Yo estaba en mi casa con un matrimonio amigo y a los 15 minutos volvió la policía, patearon el portón y se mandaron para adentro y me gritaban que yo solo me metiera solo dentro del patrullero. Yo les dije que estaba en mi casa y cuando fui a cerrar la puerta me metieron una bota en la puerta y no la pude cerrar, se mandaron para adentro, me agarraron y me arrastraron mientras que las nenas lloraban a los gritos y a mi amigo le pegaron un culatazo para que no se metiera”, comentó.

“En ese momento -contó Rodrigo- empezaron a los tiros con la Itaka y mi mujer les gritaba que estaban las nenas, les decía que había chicos, pero a ellos no les importó y comenzaron a tirar tiros adentro de mi casa y fue en ese momento que mi hija de 3 añitos recibió perdigonadas por todo el cuerpo, tiene lastimaduras en la frente y en el estómago”, precisó.

MI HIJA SUFRIÓ UN RETROCESO

Por su parte, Florencia, la esposa de Rodrigo y madre de la menor herida, expresó ante nuestro medio que: “mi hija quedó muy traumada, la nena ya había dejado los pañales y había dejado de tomar el pecho pero es como que sufrió un retraso y volvió a hacer lo mismo”, contó con lágrimas en los ojos “ahora mi hija está traumada, no quiere salir a la calle, tiene miedo de que la maten, es horrible lo que le está pasando a nuestra hija por el trauma que sufrió tras las agresiones donde resultó con escopetazos en la frente y en la pancita”, detalló mostrando fotografías que reflejaban como mudo testigo el accionar policial.

Por último la mujer recordó: “esto está radicado en la justicia porque ya hablamos con el fiscal Arias, él se puso a disposición para que haya justicia. Nosotros pedimos justicia por todo lo que tuvimos que pasar, sobre todo por las heridas qu