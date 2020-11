ESTE LUNES SE PONE EN FUNCIONAMIENTO LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y ABUSO SEXUAL

Desde mañana lunes, se pondrá en funciones en nuestra ciudad, una Unidad especializada de Violencia contra la Mujer y Abuso Sexual. Según las autoridades, esto permitirá asistir a mujeres que sufren violencias por razones de género. Con la misma perspectiva se trabajará en aquellos abusos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, las fiscales María José Fonseca, Evelina Espinoza y el fiscal Juan Pablo de Giambattista, admitieron ante cronistas de este medio que: “esta unidad contará con una asistencia las 24 hs del día, durante todos los días del año”, y señalaron que “nuestro Estado Nacional se comprometió fuertemente a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, niñas, niños y adolescentes, es por ello que se trabajará en forma conjunta y articulada con todos los organismos del Estado para brindar el mejor servicio a aquellas personas que denuncien conductas violentas serán asistidas con la responsabilidad que el caso amerita”, indicaron.

Agregaron además que: “desde ya que no solo será una cuestión de investigación penal si no que se le brindará todas las herramientas necesarias para un abordaje integral”, y acotaron que “la municipalidad cuenta con el servicio del sistema de botón antipánico, la casa de la mujer (para aquellas situaciones de mujeres que no tienen un lugar seguro para transitar el proceso judicial), el programa de Violencia Familiar y de Genero, a través del centro de fortalecimiento social”.

“Por otra -señalaron- parte queremos recordar que las denuncias se pueden realizar en cualquier comisaria de la Ciudad, en la fiscalía y los juzgados de familia”, asimismo remarcaron “la labor del Copnaf, que desde hace mucho tiempo aborda la problemática de niñez y adolescencia por lo cual el vínculo con el organismo será de vital importancia”, admitieron.

Por último, señalaron que: “más allá de la responsabilidad de llevar adelante la investigación penal, será nuestro objetivo eliminar aquellas conductas que generan desigualdad que tanto daño han generado y siguen generando en la sociedad”, concluyeron los representantes judiciales.