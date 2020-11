LA JUVENTUD PROVIDA SE VOLVIÓ A MANIFESTAR EN TRIBUNALES

El miércoles por la mañana, integrantes de la «Juventud Provida» Concordia se volvieron a manifestar en tribunales repudiando el proyecto para la legalización del aborto presentado por el Presidente Alberto Fernández. Hoy a las 16 horas habrá una caravana a favor de la vida que comenzará en el Hospital Masvernat y finalizará en la plaza 25 de mayo.

En diálogo con este medio, Mila Zurbriggen, coordinadora de la “Juventud Provida” en nuestra ciudad comentó que se manifestaron de vuelta porque lamentablemente el señor Presidente en contra de la voluntad de muchos ciudadanos argentinos y sobre todo de los entrerrianos decidió presentar el proyecto de ley igual en medio de la crisis social que hay hoy en el país. “Nosotros vinimos a hacer sentir que hay una juventud que no quiere aborto y yo creo que es mayoritaria y en base a eso esperamos que el gobernador nos escuche. En Entre Ríos hay dos senadores que están indecisos, creemos que no es una cosa que uno no puede estar decidido porque es elegir la vida o la muerte de un no nacido. Venimos a hacer sentir nuestra postura para que se sepa que por lo menos a los jóvenes no nos pueden usar como excusa para sacar este tipo de leyes”.

Por su parte, Pablo Casco señaló que este jueves a las 16 horas se juntarán en el hospital Masvernat y de ahí irán a la plaza a realizar una marcha en vehículos. “Invitamos a todos los que se quieran sumar, esto no es nada religioso ni partidario, todos los que estén a favor de la vida vendremos a dar la vuelta en la plaza 25 de mayo. Con banderas y pañuelos, lógicamente con distanciamiento social y barbijo. Queremos hacernos sentir para que nuestros legisladores sepan cual es la posición del pueblo”.