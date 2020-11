Cruzó a pie la frontera de Santiago del Estero con su hija enferma en brazos

Inhumana actitud de los policías que no le permitieron avanzar por no presentar una autorización del Comité de Emergencias. Con su hija en brazos, el hombre caminó más de 5 kilómetros. Venían de Tucumán, donde la nena se realiza el tratamiento contra el cáncer.

Abigail Jiménez tiene 12 años y padece cáncer desde los 7. Es de Santiago del Estero pero el tratamiento se lo realiza en Tucumán. Volviendo a su domicilio, un efectivo policial apostado en el puesto limítrofe no les permitió el paso argumentando que requería una autorización por parte del Comité de Emergencia provincial.

La caminata duró casi 5 kilómetros, hasta que finalmente llegó la autorización y un familiar los fue a buscar a la ruta.

«Solo le pedía que nos deje pasar porque ya hacía bastante calor, y encima estaba lleno de moscas, teníamos miedo de que se le infecte la herida en su pierna. Pero el policía no entendía, nos decía que esperaba la orden de Santiago», relató su mamá, Matilde.

«Ella ahora está en crisis, con sus dolores. Cada vez que se despierta, lo único que dice es: ese policía malo, mamá, que no me deja pasar para ir a mi casa», contó Matilde, emocionada. “Nosotros queremos una solución y que mi hija no vuelva a pasar nunca más por esto. Está muy mal ella ahora. Fue un dolor muy grande ver cómo ella lloraba y que la Policía no tenga nada de piedad”, lamentó Diego, su papá.