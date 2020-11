PIDEN IGUALDAD EN LOS HORARIOS DE LOS COMERCIOS

Tras las idas y vueltas con las restricciones de horarios para los comercios, uno de los referentes del comercio local solicitó que haya igualdad entre los negocios.

En diálogo con este medio, Walter Kleiman comentó que “todos los días tienen un horario diferente: El horario comercial si bien restringe la circulación como decían es desigual para todos los comercios ya que permiten que el hipermercado esté abierto hasta las 20.00 horas, entonces de 16.00 a 20.00 el hiper vende todo lo que los otros comercios no pueden porque están cerrados. En el hiper podes comprar pinturas, neumáticos, artículos de ferretería, alcohol, artículos de limpieza, todo lo que el comercio local no permiten que abran”.

El ex presidente del Centro de Comercio e Industria remarcó que hay una desigualdad con el tema de horarios: “Nos preocupa muchísimo la salud pero creemos que el camino de cerrar el comercio local solamente no va a solucionar el tema y por otro lado hay que pedirle a Provincia y a Nación una ayuda sanitaria urgente para Concordia para que salgamos de esta situación crítica que estamos pasando con la salud. El horario tiene que ser igual para todos. Que no haya desigualdad como en este momento que a unos se les permite abrir y a otros no”.

Finalmente, señaló que cuanto más apretan o reducen horarios más se amontona la gente y es normal. “Uno ha pasado por carnicerías, pinturerías o ferreterías y ve colas afuera, Cuanto más reduzcan el horario más se va a juntar la gente y necesitamos que la gente se disperse y no se amontone”, concluyó.