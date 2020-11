CONCORDIA SE QUEDÓ SIN CAMAS DE TERAPIA INTENSIVA PARA PACIENTES CON COVID-19

Desde el hospital Delicia Concepción Masvernat informaron las autoridades que se alcanzó la ocupación plena de camas críticas. Ahora se destinarán camas de terapia que no estaban asignadas a la patología del coronavirus.

En diálogo con este medio, la Dra. Fabiana Leiva comentó que lo que ellos están viendo es que hace varios días una circulación comunitaria sostenida y también hay un aumento de número de casos. «Actualmente son aproximadamente entre cincuenta y cien casos diarios dependiendo del nivel de testeos del fin de semana. Eso trae aparejado que mayor número de gente deba requerir de internación en el hospital y en el día de hoy (por ayer) ya las autoridades informaron que tenemos capacidad plena ya cubierta con respecto a las camas que hemos destinado en primer momento a respiradores», dijo.

La jefa del área de Epidemiología señaló que hablaron con el jefe de terapia intensiva, Mauro Dodorico, y ahora están destinando camas de terapia intensiva que no estaban destinadas a esta patología, que estaban destinadas a partes coronarias o a accidentes y demás.

«Seguramente se va a resentir esa prestación para los pacientes en el hospital y se va a subsanar con el sector privado. No los pacientes COVID sino los que no lo son y requieran de estas camas críticas. Todo esto requiere de un trabajo diario, de estar atentos, de la conciencia de la comunidad para que estos números de casos no sigan aumentando», manifestó.

La funcionaria afirmó que no hay un número mágico y no hay nada que tengan que esconder. «Si tenemos un número en aumento en el número de casos en la población seguramente vamos a tener un número en aumento y es lo que esperamos de los requerimientos de cama en el hospital», remarcó.

Cabe remarcar que son catorce camas y en este momento están las catorce usadas. «Tenemos personas mayores y tenemos las personas no tan mayores que tienen lo que nosotros llamamos comorbilidad, es decir que tienen otras enfermedades y hay gente joven que porque es diabética o porque tiene un problema renal o hay algunos pacientes que evolucionan muy tórpidamente y no tienen tampoco comorbilidades pero lo que estamos viendo es que la mayoría son enfermos que ya venían con otras enfermedades crónicas que con esta infección se ve un terreno más propicio para ser una enfermedad grave», postuló.

Por último, Leiva contó que los casos se están dando en todos lados y los empleados del hospital no son la excepción a la regla y nos puede pasar a cualquiera. «El equipo de salud esta siendo muy resentido porque venimos trabajando desde hace mucho tiempo. El estrés también juega un papel bastante importante en esto y a veces uno justamente por el cansancio o el hastío también baja los brazos en eso», concluyó.

ACTUALIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

De acuerdo a los datos reportados al 20 de noviembre de 2020 por el hospital Delicia Concepción Masvernat, se conoció que el número de pacientes fallecidos de Concordia es de 21.

En tanto, el número de pacientes activos, cursando la enfermedad e de 649 pacientes de Concordia y 32 del resto del Departamento.

En cuant a los pacientes positivos Covid-19 que se encuentran internados son 35: 31 de Concordia, 1 Estancia Grande, 2 de La Criolla y 1 de Ubajay.

También hay 7 pacientes sospechosos internados.

Por otra parte, los pacientes positivos Covid-19 en aislamiento son 618 del Departamento Concordia.

En cuanto a las camas totales destinadas a COVID-19, hasta la víspera había un 89.79% de ocupación total Covid sobre un total de 76 camas.

Mientras que estaba ocupado el 97% de Unidades Críticas de alta complejidad, destinadas a Covid-19, sobre un total de 12 unidades.

Asimismo, la Dirección del Hospital Delicia Concepción Masvernat informó que ante la utilización plena de las unidades críticas de alta complejidad, se ha decidido incorporar a las unidades COVID-19: Cuatro camas críticas de la Unidad de Terapia Intensiva Coronaria y 8 camas del Servicio de Cirugia ampliando a 98 unidades destinadas a coronavirus.