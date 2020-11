UN JUEZ RELACIONÓ EL AUMENTO DEL DELITO CON LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE CONCORDIA

Un magistrado local reconoció ante nuestro medio que hay un aumento de los delitos en general y se puso de relieve la violencia en los hechos que se cometen. El letrado resaltó que los últimos casos de robos a bordo de motocicletas han agravado el accionar delictivo, destacando que “se le han agregado las armas de fuego, por eso el aumento de violencia”, reconoció.

En este sentido, el Juez Darío Mautone, como titular del Juzgado de Garantías N° 1, expresó ante un equipo de cronistas de este medio que: “este aumento de hechos violentos está íntimamente relacionado con la situación económica que está atravesando Concordia”, y opinó que “al aumentar la violencia de estos delitos, la gente debería colaborar más con las denuncias”.

El magistrado admitió que: “esta situación es de una preocupación extrema por parte de los ciudadanos, me parece que deberían tener más cuidado y, en caso de que sufran algún tipo de delito, cualquiera sea, denuncien, no dejen de denunciar los hechos, porque el Ministerio Público Fiscal trabaja muy bien y una vez que están identificados los autores, tiene consecuencias, no es que no pasa nada, ni que entran por una puerta y salen por otra”, y recordó que “se han logrado muchísimas condenas sobre este tipo de casos”.

Mautone expresó a modo de comparación que: “antes se bajaba una persona de una moto y le arrebataba la cartera a una mujer, pero sin embargo ahora a eso se le han agregado las armas de fuego y la violencia de estos hechos”, y recomendó que “primero no hay que resistirse para evitar que pase a mayores, pero luego se debe hacer la correspondiente denuncia porque en la ciudad de Concordia hay muchas cámaras con las que se puede identificar a los posibles autores de los hechos y siempre hay consecuencias debido a que los hechos con arma de fuego son hechos graves y la calificación legal aumenta, por lo que las penas son más importantes”, concluyó el titular del Juzgado de Garantías N°1.