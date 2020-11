UNO DE LOS ACUSADOS DEL CASO COSTEN APUÑALÓ A SU PAREJA

Jacobo Almada fue baleado por familiares de su pareja y trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat. Al recibir el alta regresó a su domicilio e hirió a su pareja. Ahora, se le abriría una nueva causa por tentativa de femicidio. La hermana de Mariela Costen posteó en las redes sociales “hoy la justicia se volvió a equivocar los jueces Mautone y Degano dejaron en libertad sin tobillera al asesino de Mariela quien hoy apuñaló a su mujer”.

El sábado por la noche, personal de Comisaría Octava acudió a la vivienda de Jacobo Almada, quien actualmente se encuentra con el beneficio de la prisión domiciliaria por el crimen de Mariela Costen.

Esta persona expresó a los funcionarios que a las 23.20 horas aproximadamente, se presentaron dos masculinos conocidos, quienes constantemente lo amenazan, pero en esta oportunidad en compañía de otros sujetos ingresaron a la casa y le efectúan varios disparos, lesionándolo en el abdomen. Además, aseguró en su relato que las personas que lo agredieron son familiares de su mujer, de 49 años.

Por las heridas, Almada debió ser trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde fue atendido y luego de recibir el alta médica correspondiente, trasladado nuevamente a su domicilio.



Luego siendo las 5.30 horas, el personal policial es comisionado nuevamente en la vivienda ubicada en Dr. del Cerro y Cortada 58, del barrio Las Colinas. Al llegar constataron que la pareja de Almada, presentaba una herida punzo penetrante a la altura del tórax, inmediatamente una ambulancia la trasladó hacia el nosocomio, donde quedó internada.

La mujer expresó a los uniformados que fue agredida por su propia pareja, quien quedó detenido por disposición de la Unidad Fiscal de Violencia de Género.

Por lo informado, a Jacobo Almada se le abriría una nueva causa por tentativa de femicidio, a la actual que está cumpliendo por el crimen de Mariela Costen, aunque puede ser que luego se cambie de calificación en base a la declaración de la mujer.

“LA JUSTICIA SE VOLVIÓ A EQUIVOCAR”

Conocido el hecho, la hermana de Mariela Costen publicó en las redes sociales: “Hoy la justicia se volvió a equivocar, los jueces Mautone y Degano dejaron en libertad sin tobillera al asesino de Mariela quien hoy apuñaló a su mujer y los señores jueces asesinaron a mi madre con un gran dolor en su corazón por 600 pesos; es vergonzoso todo lo que está pasando en Concordia ¿Dónde está la ministra Romero? Cuando pedís para hablar con ella te manda con su secretaria, no les importa nada, solo hoy no creo en la justicia, vergüenza dan, les pregunto ¿Cuántas Mariela y madre y familiares de víctimas tienen que morir para que se den cuenta? Concordia pongámonos de pie, no tenemos que dejar que siga pasando esto ##JusticiaxMariela y su Mama”.