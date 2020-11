VOLVIERON LOS TIROS ENTRE BANDAS EN EL BARRIO LA ROCA

Nuevamente los vecinos del barrio La Roca, ubicado en la zona noroeste de nuestra ciudad, se pusieron en contacto con cronistas de El Sol-Tele5 para informar que otra vez volvieron los tiros entre nadas. Este lunes a la noche, alrededor de las 21.00Hs, se volvieron a escuchar tiros por doquier en las calles del vecindario, los estampidos de las de los balazos entre bandas, rompió el silencio de la noche y provocó momentos de zozobra en la tranquilidad que reinaba en ese momento. Aseguran que desde la comisaría les respondieron que <<se encerraran y que dejaran que los demás se maten>>”.

En este sentido, Manuel Cañete, vecino del lugar, expresó ante cronistas de este medio que: “otra vez comenzaron a los balazos en la calle, ya estamos hartos porque todas las noches hay tiros y peleas entre bandas”, rezongó y agregó que “hay momentos en que estas bandas se toman dos semanas de descanso y otra vez comienzan a los tiros en las calles, ya no se puede vivir así en el barrio con los chicos corriendo por las calles, las personas escapando y escondiéndose en sus casas”.

Cañete puntualizó además que: “no sabemos a quién llevarle nuestras quejas y si es que alguien se interesa por los problemas acá en el barrio. Muestran a Concordia como un ejemplo y sabemos que no es así porque hay mucha inseguridad, la policía se encarga de hacer controles y quitarle la moto que apenas han podido comprar a los trabajadores y no nos dan seguridad a los vecinos que no molestamos a nadie”, aseguró.

Finalmente, Manuel, quien hace las veces de vocero del barrio, expresó que: “lamentablemente no hemos encontrado respuestas ni del municipio ni de la Jefatura Departamental de Policía, es más, ayer (por el lunes) los vecinos llamaron y de la policía les dijeron que se las arreglara, dijeron que tenían un solo móvil para cubrir todo y que se las arreglen, que se encierren y que dejen que los demás se maten”, dijo Cañete que fue la respuesta de los efectivos de la comisaría Séptima”.