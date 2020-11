CONCORDIENSE PRESENTE EN LA DESPEDIDA DE MARADONA

Luciano Exequiel Marsilli, Presidente de la Peña Boquenses de Concordia estuvo presente en la despedida de Diego Armando Maradona. Ni bien se enteró de la noticia, recibió el llamado de la hinchada xeneize y viajó rumbo a Buenos Aires para estar en el último adiós al Diez.

En diálogo con este medio comentó que tuvo el privilegio y la suerte de poder representar a todos los compañeros de la Peña Boquense de Concordia y a cada uno de los socios e hinchas que quieren a Diego Armando Maradona estando en el velatorio realizado en Casa Rosada.

Marsilli señaló que en su momento no le habían dado mucha importancia a la información que por ahí se tergiversa, pero cuando apareció la noticia oficial al mediodía esperó el llamado y la orden de la hinchada de Boca, que le dijeron que tenía que estar a las 23.30 para rendirle el último homenaje al ídolo. “Llegamos a la noche, nos citó Mauro Martín y Rafael Di Zeo y nos juntamos con todos los muchachos de la percusión de Boca. Como dije, once y media llegamos a Casa Rosada y alrededor de las dos de la mañana ingresaron Mauro y Rafa que hasta esa hora fue el homenaje de la hinchada de Boca. Después me quedé para aprovechar el viaje. Estuve desde las 02 hasta las 09.30 para poder ver el cajón de mi ídolo”.

El Presidente de la Peña Boquense de nuestra ciudad agregó que tuvo la oportunidad de estar en el momento más lindo, donde no hubo problemas. “Los disturbios empezaron alrededor de las siete y media cuando empezaron a caer los pibes que estaban amanecidos y de joda que fueron los que causaron problemas. Sentimos mucha impotencia los que estábamos allí de no poder defender el honor y el respeto a Maradona, porque había gente que ni siquiera sabía quién era Diego y estaban molestando en la fila. Sacando eso, pude llegar, estar presente y mirar el féretro de mi ídolo, así que me sentí contento de poder representar a toda la Peña Boquense y los hinchas de Concordia”.