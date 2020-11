¿QUIÉN DIJO QUE MARADONA ESTÁ MUERTO?

Murió Maradona. Vaya noticia. Ya no es nueva y realmente, literal, todo el mundo lo sabe. Pero…¿murió Maradona?. Ese es otro tema, porque en el sentir popular, al menos de los argentinos y muy seguramente de los napolitanos, Maradona no morirá jamás. Habrá, en los próximos días, quizá meses, homenajes en todos los rincones de nuestro país y surgirán calles y lugares con el nombre de Diego Armando Maradona, hoy impensados.

Al menos en estos días, porque el jugador de fútbol más grande de todos los tiempos murió joven, muy joven aún y tenía mucho para enseñar, para mostrar, aunque su vida haya sido una enorme vorágine que se convirtió, seguramente, en un embudo. Como si un huracán o el núcleo de un ciclón lo hubiera abducido y se lo llevó de repente. Un huracán o ciclón creado por su propia y agitada forma de vida.

Maradona tenía en realidad 60 años, ¿pero vividos cuántos?. Quizá el triple. Es como si pensáramos en la famosa cuenta para saber la edad de los perros, ya que cada año multiplica por al menos tres o cuatro. Y quizá a Maradona le pasó lo mismo. Es que fue tanto lo vivido que es imposible que se lo pueda contar. Ni siquiera el mismísimo Guillermo Coppola, que compartió enormes situaciones con él, pueda recordar absolutamente todo.

Difícilmente Maradona haya hecho algo solo, en secreto y que nadie se entere. Al menos su círculo más cercano, sus adláteres, se habrán enterado y guardaron el secreto bajo varias llaves. Pero la vida de Maradona fue pública, muy pública. Y la otra pregunta que paradójicamente cabe es ¿vivió realmente todo?. Porque hay que decir que no tuvo paz, siempre la agitación, siempre una multitud expectante y no podía ir sólo siquiera a un kiosco. No podía asomarse a un balcón a ver un poco de gente, porque en realidad iba a ver una multitud, porque alcanzaba con que uno lo identifique y alerte a la “manada” , para que miles se congreguen frente a él para pedirle un saludo, o simplemente mirarlo.

Nos imaginamos la escena en un restaurante, que por más distinguido que sea, y por más alta sociedad que lo componga, donde la gente no dejara de mirarlo para ver como come, como ríe, qué hace o que deja de hacer. Era un imán absoluto, por carisma y por fama, porque durante diez años, según un informe de medios europeos, fue el hombre más famoso del planeta. No había rincón donde no se supiera quién era Diego Maradona. Por ende, Diego también conoció a todos. Líderes del mundo, personas famosas, estelares, casi imposibles para cualquier mortal, fueron conocidas o abordadas por la personalidad de Diego Maradona.

Donde él llegaba, todo se paralizaba, y si él no se presentaba ante alguien, era la otra persona (famosa) la que movía para conocerlo. Era irresistible esa atracción y por años la ejerció. Por ello, también hay que decir que lo tuvo todo, en el sentido de lo vivido, de lo económico, lo material. Lo que quería llegaba a sus manos. Hasta se dio aquel lujo de tener una Ferrari Negra, cuando Enzo Ferrari jamás imaginó un pedido así, cuando la historia marca que siempre es roja. Pero, hubo pago al contado y el cliente era Diego Maradona, que había mandado a Guillermo Coppola a comprarla y su representante siempre contó la anécdota, que es genial, porque la compró, convenció personalmente a Don Enzo Ferrari de hacerla, ante el asombro y un poco el enojo del italiano por semejante pedido que salía de la línea de su fabulosa empresa automotriz.

La Ferrari costaba 440 mil dólares, pero con la pintura negra, exclusiva, se iba a 620 mil. Coppola cerró el negocio porque era el deseo supremo de Diego. En esos días, Maradona volvía de “su” Mundial, porque acababa de ganar el Título Mundial con Argentina, en México, y de consagrarse, definitivamente, como el Mejor Jugador del Mundo, y ya también ser de los mejores de la historia total del fútbol. Coppola llevó la flamante Ferrari negra (hecha en tiempo récord) al aeropuerto y allí se disponía a esperar a Diego junto a Corrado Ferlaíno, Presidente de Nápoli, con quien el astro argentino tenía por entonces una tirante relación por distintos motivos. Estaba casi peleado. Ferlaíno admiró la Ferrari y Coppola, haciendo gala de su enorme habilidad, le dijo “¿por qué no se la regala usted?”. A lo que el mandamás le dijo “nooooo, es mucho dinero”.

Y Coppola retrucó, “mire, Maradona baja de ese avión Campeón del Mundo, como el Mejor Jugador del planeta y es suyo, es del Napoli. Si se la regala, le va a decir que lo quiere, porque Diego desea más que nadie esta Ferrari”. Ferlaíno tragó saliva y pregunto: ¿cuánto?. Y Coppola respondió “830 mil dólares, más la pintura negra son 120 mil más, en total 950 mil dólares. Nada para un Napoli que tiene al mejor de todos”. Ferlaíno finalmente aceptó, y cuando bajó el jugador quedó maravillado con lo que estaba viendo, iba a abrazar a Coppola y éste le dijo “no, es un regalo del presidente para vos”. Maradona, con los ojos brillosos de felicidad, abrazó fuerte a Ferlaíno y le agradeció el enorme gesto que tenía con él. Una historia que recién cuando dejaron Nápoles Coppola se animó a blanquear, por la “caminada” que le pegaron al presidente.

Anécdotas aparte, volvamos a lo que se vivió en estos días, que si uno lo ve en el momento de prender el televisor cree que es una fiesta, que la FIFA se retractó y de oficio nos habían dado el título del 90, anulando el penal mal cobrado por Codesal, más o menos. Porque era tal la cantidad de gente, la manera que se cantaba por Diego, la cantidad de camisetas argentinas, que parecía un festejo, y no la despedida de alguien. Pero es la manera justamente nuestra, bien argentina, de despedir con pasión a quien puso lo mismo y más para jugar al fútbol.

Además que se ganó el mote de “Dios” por habernos regalado la última Copa del Mundo que tenemos, además de ser el mejor de todos en aquel Mundial y por si fuera poco cumpliendo su promesa de volver con la copa a nuestro país. Un enorme equipo, un enorme entrenador y un jugador súper brillante, incomparable. Entonces, la mente seleccionó en segundos las mejores imágenes y las mismas pasaron por la cabeza de todos los que tienen más de 40 o 45 años, quienes a aquel 86 lo vivieron (vivimos) a full, a puro llanto, a pura caravana (como aquí en Concordia), casi como si ya fuéramos campeones, aunque después vinieron dos partidos más para serlo realmente.

Otros, los más jóvenes, vieron videos azuzados por sus padres, quienes le contaron lo maravilloso que era Diego jugando al fútbol, y esos pibes también lo hicieron su ídolo. Por todo esto, era imposible que Diego no tuviera la despedida que tuvo, porque el pueblo iba a ser incontenible, en su sentimiento y en su forma de expresarlo. Además, no tenemos duda que era lo que Maradona hubiese querido, que le entreguen por última vez el mismo cariño, o más, que le dieron durante toda su carrera, el mismo que él sintió por todos nosotros, defendiendo o denostando ante quienes hablaban o hacían algo en contra de nuestra bandera.

También el mismo respeto, que por momentos se vio oculto por los desmanes que hubo en las calles cuando suspendieron el velatorio. Pero el después, en el cortejo fúnebre, se vio lo que queríamos ver y que fue imposible imaginar. Porque hubo tanta, pero tanta gente en la ruta, en todos lados, que parecía que festejábamos el título y no estaban despidiendo al gran ídolo de todos. Si alguien alguna vez se imaginó como sería su despedida, seguro que se quedó corto. En realidad, la mayoría no lo imaginábamos todavía, porque Diego era joven, y tenía más vida por delante, con sus frases tan hirientes por momentos como memorables, con su entorno en la mayoría de las veces detestable, con su desobediencia también marca registrada y con su vida agitada, a pesar de los sustos que la misma le había dado. Las lágrimas de todos son justificadas.

En mi caso, volví a llorar como aquella vez contra Inglaterra, porque en lo personal fue el único que me hizo llorar por una Selección Argentina, por un gol, por un partido, y luego por un título memorable. Pero fue el único. Y como un ser único y también memorable, inolvidable, lo hemos tratado el último día, el que no fue de su despedida, sino que por el fervor popular todos le agarramos fuerte de la mano y lo retenemos todavía, aunque sea en nuestros corazones y de allí no se irá nunca más.

El jueves, las manos más íntimas a Diego llevaron el cajón hasta su última morada, y con ellos las manos de todo un país, que por el contrario pugnaba por no llegar. Porque nos resistimos a creer que haya muerto, que se haya ido el rey de la pelota, el Dios del fútbol, el que nos arrancó las mejores lágrimas de emoción, hace más de 34 años, y las más terribles lágrimas de tristeza hace 72 horas. Sí, lloramos por Maradona. Lloraremos siempre.

Por: Edgardo Perafán