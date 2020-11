NI LA LLUVIA LOS DETUVO A LA “MARCHA POR LA VIDA”

La mayoría celeste tuvo réplica en la ciudad de Concordia, así como en 500 ciudades del país. La caravana registro unas 30 (treinta) cuadras de vehículos de todo tipo. Autos, camionetas y motos. Todos portando una bandera de argentina, un pañuelo celeste; también globos celestes y blancos.

Sobre la movilización, el pastor Daniel Osuna, señaló ante cronistas de este medio que: “fue algo impresionante, las abuelitas saludaban con sus pañuelos celestes desde la puerta de sus casas, a la caravana celeste que pasaba”, y recordó que “un corredor al verse sorprendido por la fila de autos y los bocinazos a favor de la vida, aplaudía la iniciativa mientras continuaba su recorrido”, dijo.

El pastor mencionó que: “en los balcones había familias revoleando sus camisetas de argentina y unos globos celestes, se sumaron a esta convocatoria varias instituciones sociales, credos y familias enteras en defensa de las Dos Vidas”, aclaró.

Del mismo modo Osuna comentó que: “la tarde gris y muy lluviosa, empapo a los concordienses de alegría y euforia celeste. Bocinas, bombos, cantitos, pañuelos, banderas, globos y camisetas de argentina tiñeron de esperanza las calles de la ciudad. También se pudo apreciar varias banderas y carteles en apoyo a Rodríguez Lastra. Médico ginecólogo defensor de las Dos Vidas”.

A párrafo final, el pastor afirmó que: “Concordia es provida, y no lo dice un spot de radio, lo dijo en la tarde de este sábado muy lluvioso, su gente. Uno de los integrantes de la mesa coordinadora expreso que el mensaje a los legisladores en particular los Diputados y Senadores entrerrianos que somos la mayoría los que confían en que decidirán defender la vida de la madre y su hijo concebido no compañando esta Ley de interrupción de la vida”.