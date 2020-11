“A RÍO REVUELTO GANANCIA DE PESCADORES”

Antes que lea, advierto que soy el culpable de haber creado un organismo provincial que debía hacer el POLO DE DESARROLLO SALTO GRANDE y que, esta nota por lo tanto no es objetiva. Con esas prevenciones, para no herir a ninguno de los “craneotecas” en los que el gobernador Gustavo Bordet confió la tarea de continuar lo que había iniciado, ni a los que se aprovecharon de la inexperiencia y falta de compromiso de esos funcionarios que no funcionaron para avanzar sobre mis éxitos y fracasos.

Entre los primeros, están los de haber concretado un pozo termal del Acuífero Guaraní encamisado hasta el lecho por lo que el agua termal que se obtiene no se contamina y sale tan pura como está a más de 1000 metros de la superficie.

Las Termas del Ayuí y el Parque Acuático Salto Grande como las Termas de Punta Viracho, vinieron salieron una tras otra y fueron acompañadas por la gente que vio que por fin se estaba haciendo algo real y concreto por el turismo.

Los diversos baños de madera con aire acondicionado (pese a que OB consideraba que eran un despropósito que hubiera baños con AA en las playas) fueron utilizados por miles de personas que consideraron normal que en una playa haya baños con agua, pileta y bidet, así como agua potable.

Esos baños se instalaron en Playa Sol, Viracho, Los Médicos, Playa Perdices y Península y tenían durante la temporada dos personas para que los limpiara a cada media hora.

Eso se complementaba con la instalación de cantinas móviles en todas las playas y un servicio de ambulancias de excelencia con dos unidades en el Perilago, uno en las Termas y la otra recorriendo todo el día las playas.

La construcción de la Comisaria Turista 9ª. “Salto Grande”, sin presupuesto oficial, fue un hito importante y más lo fue el de diagramar los servicios de seguridad que debía cumplir, es decir que estuviera allí, pero sometida a una decisión política de cómo y dónde actuar. Hubo pocos hechos delictivos en el Perilago durante muchos años, porque la Policía se movía y no esperaba ordenes de Paraná o del Jefe de la Departamental que está a 24 kilómetros y poco sabe del movimiento diario de un lugar al que se traslada la mayor parte de la población de la ciudad durante los fines de semana.

Hubo otros éxitos como el Parque Infantil de la Luz, en la Península Soler y otros que el tiempo va borrando pero que seguramente perduran en la memoria de quienes los utilizaron con alegría.

Entre los errores, estuvo la creencia ingenua que si una persona se entrega en alma y vida a hacer algo, no va a ser despedida y luego sometida a un juicio penal por algo que surge a simple vista que no hizo. Creo que evaluaron mal, interpretaron que estaba transpirando la camiseta para buscar un rédito político y vieron la posibilidad de que “el día de mañana” pudiera hacerles sombra y usaron todo el poder en enlodarme. Todo eso puede ser historia antigua pero viene al caso cuando a cinco años no solo no se hizo nada en el Perilago, sino que destruyeron lo que se logró hacer.

Y ahora, nos damos cuenta que sacaron todos los baños de madera, firmaron que iban a construir baños y no pusieron UNO SOLO., recibieron millones y millones de pesos y …estamos casi igual que hace 15 años. Es que, hay personas inteligentes para pescar oportunidades y cuando surgen las quejas se ofrecen a solucionarlo mediante la firma de un nuevo convenio cuando no se cumplió el anterior pero adornado, como siempre, por plata, el leitmotiv, la zanahoria que los moviliza y cuando la comen ya quieren la próxima. Crápulas!