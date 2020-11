RECLAMOS PORQUE EN LAS PLAYAS DEFECAN EN EL AGUA Y RODADOS INVADEN LA ARENA

En la tarde de ayer muchos concordienses buscaron en familia un lugar de esparcimiento, sobre todo las zonas donde hay playas abiertas como en el Perilago de Salto Grande. Levantado el control de Monseñor y la 015, tras largos meses de estar clausuradas las playas, se dirigieron al emblemático sector que administra la CODESAL con el aporte de la Municipalidad de Concordia.

Sin embargo, las quejas de los vecinos se hicieron oir, en cuanto apenas sumergidos en las aguas vieron asomar materia fecal boyando, salieron estampados y no encontraron una sola canilla donde ducharse, ni siquiera para lavarse las manos.

Mientras esto ocurría en las Playas Sol Sur y Norte, se repitió en Punta Viracho, en la Peninsula Soler, los baños de material eran imposibles de utilizar ya que rebalsaban de materia fecal y, al parecer, nadie se ocupaba de ellos. Las quejas se hicieron sentir en los visitantes de Palmeritas, Los Medicos y Peninsula. Lugar donde la CODESAL retiró los baños de madera con aire acondicionado con la promesa de hacer nuevos que, al final, nunca se hicieron.

PLAYA SOL

Una de las playas a orillas del lago de Salto Grande, que se colmó de gente en el agua y en la arena, fue Playa Sol, se respetaron los protocolos y guardaron las distancias, no menos de 8 metros o más entre las distintas burbujas. Pero algo tenía que salir mal y por eso varios vecinos de nuestra ciudad se comunicaron con EL SOL-Tele5 para informar a nuestros cronistas que tuvieron que salir del agua por advertir materia fecal boyando y que luego de salir no encontraron donde ducharse, ni lavarse las manos, ni menos ir al baño.

Esto ultimo explica el por qué la gente no tiene otro recurso que hacer sus necesidades fisiológicas dentro del agua o detrás de los arboles de eucaliptus. El tema es que cuando los excrementos son propios a nadie parece molestar pero cuando se suman a decenas de otros “apurados” la consecuencia es lo que se vio ayer.

AUTOMOVILISTAS QUE ATROPELLAN TODO:

Varios automovilistas irrespetuosos descendían hasta la playa con sus vehículos; “estábamos sentados en la arena con nuestras familias, pero como nunca faltan las personas que se creen vivos y trasgreden las reglas, bajaron con sus camionetas tocando bocina para que nos corriéramos”, expresaron vecinos muy indignados.

Del mismo modo el grupo de gente que se comunicó con nuestro medio expresó que: “en un momento un tipo a bordo de una enorme camioneta, porque eran la mayoría camionetas, bajó a la playa cinchando una lancha y empezó a los bocinazos para que un grupo de unos 15 chiquilines de no más de 11 años que estaban jugando un picado en la arena, tuvieran que parar de jugar y correrse porque el tipo los encaró, menos mal que se corrieron los chicos”, comentaron, “sino los pasaba por encima”. Aquí no hay control de nada, ni hay un policía, no hay un guardavida, no hay un funcionario municipal o de la CODESAL, esto es “tierra de nadie”.

Los vecinos reclamaron: “le decimos al señor intendente Francolini que por favor se ocupe de estas playas que se colman de niños”, y reclamaron que “alguien que controle por favor que los vehículos no desciendan hasta la orilla donde se junta la gente, es un peligro porque ponen en riesgo la integridad física de todos los que vamos a ese lugar, sobre todo porque ayer andaban muchas criaturas jugando”, enfatizaron.

EN LA PENÍNSULA SOLER IGUAL O PEOR

Algunos visitantes que no encontraron baños y no estuvieron dispuestos a defecar en las aguas del lago, después de recorrer todos los lugares posibles donde encontrar un baño abierto se dirigieron a la Peninsula Soler, un lugar donde hay varias playas con baños de material que el ex Presidente de la CODESAL, Obstrovsky, no pudo destruir y quedaron en pie a cargo de la Municipalidad de Concordia, mediante un suculento contrato de varios millones de pesos anuales para su mantenimiento, ya que los funcionarios del organismo provincial no pueden ocuparse del lugar porque están sumamente preocupados por otras importantes y trascendentes cuestiones.¿?

La zona comienza poco después del Camping Las Palmeras, con la playa “Palmeritas”, siguen “Los Médicos”, luego “Playa Perdices” y tras una subida se accede a la cantina de Península que tiene un lugar de pesca a la derecha y la Playa Norte a la izquierda.

Uno de los visitantes relatò a un cronista de EL SOL que “llegué a Palmeritas y había una cola de como veinte personas pugnando por entrar a los baños”, me fui a “Los Médicos” y me decidi a esperar, que se agote la cola, pero cuando llegue el olor era tan inmundo y había tanta caca amontonada que raje del lugar y traté de encontrar otro baño pero al final termine detrás de un árbol, espiando a ver si no venía nadie que me viera satisfacer mis necesidades a la luz del día.”

¿CÓMO SE INAUGURARÁ LA TEMPORADA?

A días de inaugurarse la temporada con el timing que tienen los funcionarios públicos para que se levanten de los sillones y acudan al lugar a ver qué se requerirá, pueden pasar… cuatro o cinco años.

Mientras tanto, la gente seguirá disfrutando del paisaje del lago y de sus aguas, contaminadas o no, por los excrementos de la gente y sin una sola canilla para lavarse las manos, entre otros varios estropicios que seguramente los concordienses y visitantes no se merecen.