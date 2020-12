HOY ABRE SUS PUERTAS LA TERMINAL DE MICROS

Desde la Terminal de Ómnibus de Concordia, confirmaron ante nuestro medio que hoy martes 1° de diciembre, a partir de las 6 de la mañana abren las puertas, asegurando que ya tienen todo listo para hacer respetar el protocolo por el tema del Covid.

En este sentido, Darío Hojman como titular de la terminal de micros local, expresó ante cronistas de este medio que: “en una primera etapa será de desde las 6 hasta las 21 horas la apertura”, no obstante aclaró que respecto de si van a llegar micros de otra ciudades “no tengo nada oficial de ninguna empresa, en cuanto a los arribos de colectivos, hasta el momento son todos supuestos pero no hay nada oficial hasta ahora”, aunque reconoció que “las charlas con las empresas a nivel nacional es que volverían a partir del 15 o 16 de diciembre, pero insisto en que son rumores porque oficialmente no tenemos nada”.

Del mismo modo el comentario de Hojman fue oportuno porque aclaró que: “por ahora no van a poder haber vendedores ambulantes en las plataformas”, aunque puntualizó que “el bufet que funciona en la parte interna de la terminal ya está ultimando los detalles para abrir sus puertas”.

Finalmente, el titular de la terminal de micros de nuestra ciudad reseñó que: “dentro del edificio, lo que la gente aprendió lo va a tener que respetar respecto del distanciamiento de 2 metros, alcohol en gel, barbijo y solamente la presencia del pasajero”, y admitió que “en el colectivo no se da almohada, ni comida ni frazada”, remató.