El ex ministro de Educación asegura que lo vivido en Argentina durante todo el año fue “una tragedia educativa”. “Es la primera muestra del fracaso de esta cuarentena poco inteligente”, criticó.

Lamentando estos ocho meses de virtualidad escolar que dispuso el Gobierno en medio de la pandemia, el exministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, afirmó que la Argentina es “el único país del mundo que no tuvo ciclo lectivo”

“Somos el único país en el mundo que no tuvo ciclo lectivo. Es un triste récord y una tragedia educativa”, aseguró el ex funcionario de Mauricio Macri en declaraciones radiales. A la vez consideró “perfecto” que Horacio Rodríguez Larreta “comience las clases el 17 de febrero” y apuntó contra los dirigentes sindicales que se oponen a volver a las aulas. “La presencialidad es fundamental. Había que comenzar dónde y cuándo se pudiera y no cuando estuviera la vacuna, como dijo Baradel”.

En tanto Finocchiaro remarcó que “la tragedia educativa de perder el ciclo lectivo del 2020 es la primera muestra del fracaso de esta cuarentena poco inteligente, y que ahora vendrán los demás que serán muy duros”.

“¿Cómo vamos a hacer para que lo que pasó con el Ciclo Lectivo 2020 no condicione a los chicos por el resto de su vida?”, se preguntó indignado.

El actual ministro Nicolás Trotta dijo este lunes que “el cronograma de regreso a las clases se consensuó con todas las provincias” y que “la mayoría volverá al modo presencial el 1 de marzo”. También puntualizó que “el proceso de vacunación que va a priorizar a los docentes nos va a permitir el regreso masivo a la presencialidad”.

“Nuestro objetivo es que los docentes de la educación obligatoria estén en la primer fila para estar vacunados. Los docentes y estudiantes en grupos de riesgo no van a poder volver a la presencialidad sin la vacuna”, aclaró.