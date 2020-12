HICIERON INGRESAR UN NIÑO DE CORTA EDAD PARA ROBAR EN EL COMEDOR DE LA ESCUELA DEL BARRIO EL SILENCIO

Torcieron la reja de una ventana que da a un patio interno para hacer ingresar un niño de 6 años para poder luego entrar a robar en el comedor de la escuela del barrio El Silencio, ubicada en Juana Duarte y Verónica Cáceres. Una vez adentro se cocinaron y comieron, luego se llevaron alimentos, una garrafa y elementos del comedor de mucha utilidad para la cocina. El hecho fue denunciado el lunes a las 8 de la noche.

Sobre lo ocurrido, las autoridades educativas indicaron ante nuestro medio que: “nos volvieron entrar a robar pero esta vez fue en el lugar más sentido en esta época, nos entraron a robar en el comedor de la escuela”, señaló muy dolida la docente, al tiempo que agregó “se ve que entró un niño pequeño y se ve que les alcanzó las llaves que estaban dentro y abrieron la puerta”, lamentó la docente.

Asimismo la educadora señaló que: “entraron, se cocinaron, sacaron una bandeja con carne picada pero no se la llevaron y quedó en mal estado lamentablemente”, y recordó además que “se robaron una garrafa, una olla grande que era muy útil para la cocina, se llevaron jarras nuevas, también se llevaron vasos que se utilizan para los nenes; además se llevaron unas cuchillas”, y puntualizó que Norma, la encargada de este comedor se encargó de tener todo pronto, de conseguir muchas cosas para que los chicos no compartan los bazos, para que no compartan las tazas, estaba todo preparado para el año que viene”, enfatizó.