PEDIDO DE EXTENSIÓN HORARIA PARA RESTAURANTES Y BARES Y APERTURA DE FRONTERA

Desde el sector gastronómico trabajan en un petitorio para solicitar que los restaurantes y bares cierren a las 03 horas. Además remarcan que sería importante la apertura de frontera para el sector que ha tenido ocho meses muy críticos.

En diálogo con este medio, el presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Concordia, Leandro Lapiduz comentó que pensaban que la ciudad moría a las cuatro de la tarde y hoy teniendo un horario comercial liberado siempre la gastronomía trabaja mucho mas conectado con el comercio y la ciudad tiene más vida. “Respecto al horario gastronómico que en su momento no se tocó nosotros tuvimos a partir de la semana pasada una extensión horaria hasta la una de la mañana y esta semana vamos a trabajar a través de la subcomisión de gastronomía de la Asociación con un petitorio para hacer un trabajo escalonado en cuanto al horario y para la fecha de apertura turística tener un horario que llegue hasta las tres de la mañana que es lo que en este momento sucede en Capital Federal”.

Lapiduz sostuvo que el movimiento tras las nuevas medidas ha sido bastante escaso. “No estamos teniendo tanta repercusión en cuanto a las reservas turísticas pero cabe destacar que esto puede llevar tiempo. Hace muy poquito las medidas restrictivas hacían que la gente quizás no sepa si venir o no. Pero una horita más abierto a los restaurantes nos relaja un poco y le da la posibilidad a la gente de comer tranquilo porque estábamos prácticamente corriendo a la gente mientras comía el postre y eso no era la idea. Ahora necesitaríamos una extensión para los que es confitería y bares que necesitan tener un poco más de rango horario”.

El titular de la AHGC agregó que la apertura de frontera podría ser una reactivación en 45 días en cuanto al comercio y todo lo que tiene que ver con la gastronomía, favorecidos por el cambio que ahora es tres o cuatro a uno. “Celebraríamos eso. No tenemos una información certera de que esto pueda suceder teniendo en cuenta que sería una decisión nacional y también depende de la República Oriental del Uruguay pero obviamente seguimos haciendo una puja porque esto para ciudades como Gualeguaychú, Colón o Concordia sería una salvación”.