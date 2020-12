SIGUEN LOS PROBLEMAS ENTRE VECINO EN EL BARRIO LA ROCA

Una vecina del conflictivo barrio ubicado en la zona noroeste de nuestra ciudad, aclaró ante las cámaras de El Sol-Tele5 que ella es la víctima, que le viven tiroteando y apedreando su casa y que realizó varias denuncias en la Comisaría Séptima y que no hacen nada. La mujer aseguró que un vecino “paga para que vengan a tirotearme mi casa”, dijo.

En este sentido, Alejandra Fernández, quien vive en las inmediaciones de Ingeniero Nogueira y 53 en el barrio La Roca, señaló ante cronistas de este medio que: “cuando nosotros vinimos a vivir acá, el señor Ruiz Díaz, cuñado de quienes supuestamente eran dueños de esos terrenos, yo los compré, yo lo pagué a esos terrenos y de ahí comenzaron los problemas en este barrio”, aseguró la mujer.

“Yo tengo videos que muestran como esta gente me dispara y me tirotea mi casa -aseguró Alejandra- a otra chica de acá del barrio también le tirotearon la casa”, y denunció públicamente que “el otro día que vino la policía y me pegó, ellos no me pueden tocar pero entre tres policías me subieron al patrullero, me golpearon en la espalda con una cachiporra y ahora por esos golpes yo estoy orinando sangre”, aseguró la mujer.

La mujer denunció además que: “a mi nena la golpearon, le pegaron pedradas, yo salí a defenderla, vino la policía y se atravesó adelante”, y se pregunto Alejandra “yo que tengo que hacer, yo no soy la mala del barrio”, aclaro y dijo “la señora Pamela vino y me tiroteó la casa y no está presa, el hermano me tiró unos tiros y no está preso pero me llamó un fiscal y me dijo que me iba a meter presa”, rezongó.

Finalmente Alejandra Fernández dijo que: “el señor Ragone dice que no se mete en problemas pero él es el que paga para que nos tiren tiros, ese señor es el que vive en la casa de dos pisos”, acotó y concluyó expresando que “ese señor que viven en la casa tiene cámaras, él hace muchas cosas pero se lava bien las manos”, espetó.