AGMER CONCORDIA NO QUIERE LAS COLACIONES ESCOLARES

Los representantes de AGMER Concordia se reunieron con COES local, en el Salón de los Intendentes del municipio, y manifestaron la decisión resuelta en asambleas y congreso virtual de la entidad, en rechazo a la decisión unilateral, inconsulta y arbitraria del Consejo General de Educación de avanzar con estas reaperturas.

Indicaron que debido al crecimiento de casos activos en la ciudad y que el Departamento continúa calificado como de Trasmisión Comunitaria Sostenida, no deberían llevarse a cabo las colaciones escolares, porque es muy riesgoso así como todos las situaciones de clases presenciales.

Si bien las colaciones escolares no se realizarán este año en los niveles Inicial y primario dentro del ejido urbano, desde AGMER reiteraron el rechazo a estas presencialidades tanto en el ámbito urbano como rural ante la actual situación epidemiológica de riesgo en el Departamento Concordia y exigieron al COES que no se autoricen estos actos en el nivel secundario, donde ya muchas instituciones los han reprogramado para el mes de febrero del año próximo y otras lo llevarán adelante. Hay instituciones escolares que propusieron a los padres de los egresados no realizarla ahora, pero consideran que no es justo y optaron para que se lleven adelante, con la presencia solo de los estudiantes.