VECINOS DEL BARRIO LA ROCA, CANSADOS DE LA BALACERA ENTRE DOS BANDAS, MARCHARÁN HASTA TRIBUNALES

Numerosos vecinos del barrio La Roca, cansados de tanta inseguridad por los desmanes con tiros y piedras que provocan dos bandas cada vez que se encuentran en cualquier esquina del vecindario, decidieron ayer en horas de la tarde, juntarse para diagramar una movilización que se va a llevar a cabo en horas de la mañana de hoy en el centro de nuestra ciudad para reclamarle a las autoridades policiales y judiciales por lo que sufren todas las noches y muchas veces en pleno día.

En este sentido, Manuel Cañete, haciendo las veces de vocero, detalló ante cronistas de este medio que: “a través de una asamblea, decidimos entre todos realizar mañana (por hoy) una marcha porque ya no damos más, no queremos tener que lamentar una víctima fatal, tenemos mucho miedo porque cada vez que se enfrenta dos banditas de acá del barrio, no se sabe cómo puede terminar y por eso queremos reclamarle a las autoridades porque no sabemos si están esperando una víctima inocente para actuar”, reflexionó.

“Nos vamos a movilizar en colectivo algunos y otros por sus propios medios, en moto, en auto, la cuestión es poder manifestaron -dijo Manuel- vamos a llegar hasta la esquina del Ideal y desde ahí nos vamos a movilizar hasta la Jefatura de Policía, vamos a corar la calle porque es la única forma de que nos escuchen y luego vamos a marchar hasta la puerta de los Tribunales los jueces porque así no se puede vivir mas en el barrio. No queremos tener que lamentar una víctima inocente en las balaceras que originan estas banditas que deambulan todas las noches en el barrio”, acotó Cañete.