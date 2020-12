MATARON DE SEIS TIROS AL EMPRESARIO RAÚL MOLINA

Dos sicarios en moto arribaron pasadas las 13,30 de la víspera, a la casa de campo del empresario tabacalero, Raúl Alberto MOLINA, ubicado en un camino vecinal a unos 4 kilómetros al oeste de la Autovía Artigas de Estancia Grande y encontrando el portón de acceso a la vivienda abierto, golpearon las manos.

Molina salió atenderlos, mientras en el interior de la casa se encontraba su pareja, quien escuchó que uno de los visitantes, le decía “traemos un encargo para usted” metiendo la mano dentro de una conservadora, de donde extrajo una pistola 9 mm con la que inmediatamente comenzó a dispararle.

El empresario herido, alcanzo a huir hacia el costado norte de la casa que posee un amplio patio, pero alcanzado por otros disparos, cayó al suelo, en esa oportunidad el asesino se acercó para rematarlo con dos disparos a la cabeza. En total se encontraron 13 perforaciones en su cuerpo y se recuperaron dos balas encamisadas de 9 mm, de la cabeza del occiso.

“POR POCO LOS ENCONTRAMOS EN EL LUGAR”

Una comisión policial a bordo de la camioneta que posee la Comisaria de Estancia Grande se encontraba a pocos kilómetros del lugar del asesinato cuando reciben una comunicación que daba cuenta que un vecino de Molina aviso que se escucharon varios disparos de arma de fuego en su casa quinta y que había una mujer en estado de shock.

“Nos dirigimos rápidamente al lugar pero no encontramos a los asesinos”, dijo un efectivo de la Comisaria quien dijo que “efectivamente la pareja de Molina estaba en medio de una crisis nerviosa y el cuerpo del empresario se encontraba tirado acribillado a balazos, ya fallecido.”

“Pedimos un operativo cerrojo, para evitar que los delincuentes huyan, porque entre el momento del hecho que habrá sido las 13.30 y nuestra llegada no deben haber pasado más de 10 minutos”.

COMO SE ENCONTRABA LA MUJER

“Estaba en shock, no podía creer que hayan matado a Molina y nos contó cómo eran las personas que lo habían asesinado aclarando que nunca se sacaron los cascos. Escuchó el ruido de la moto pero no pudo verla por una media sombra de color verde que cubre todos los lados de la casa.”

“En este momento –eran las 22 de anoche- está siendo sometida a un interrogatorio tendiente a que pueda aportar mayores datos del asesinato, una vez que se ha calmado. Además se hacen todas las medidas que ordena el fiscal, entre las cuales se hace un dermotest para descartar cualquier eventualidad que pudiera surgir en la causa.”

UNO “ROBUSTO” Y OTRO “FLACO”

Esos son los datos que pudo aportar la mujer a los investigadores, aunque relató que el que disparaba fue solamente “el flaco”.

EL CALIBRE DEL ARMA EMPLEADA

Si bien el oficial de la Comisaría de Estancia Grande no quiso revelar el calibre del arma utilizada para asesinar a Molina, se supo que fue una 9 mm. y que los disparos fueron al menos 10, seis de los cuales impactaron en la humanidad del empresario y dos en la cabeza. El forense indico a los funcionarios policiales que había contabilizado 13 perforaciones y extrajo dos balas 9 mm. encamisadas de la cabeza del occiso.

“NO FUERON A ROBAR”

El fiscal Martin Núñez, quien se hizo presente en el lugar del hecho apenas recibió la comunicación de la Policía y lo hizo acompañado por el fiscal Coordinador, Dr. Mario Guerrero, dijo al cierre de esta edición que “evidentemente no fueron a robar, sino directamente a ejecutar al empresario, pues no pidieron nada, solo extrajeron el arma y lo mataron con verdadera saña, asegurándose incluso de haber cumplido el “encargo”, dándole dos tiros de gracia en la cabeza al empresario cuando ya se encontraba caído en el suelo y herido de muerte, lo que para nosotros es claramente un crimen premeditado.”

Núñez confirmó que el cuerpo presentaba 13 orificios de arma de fuego y que las dos balas extraídas de la cabeza de Molina eran de calibre 9 mm. encamisadas.

LA CASA DE CAMPO DE MOLINA

Ubicada en una zona apenas accesible por un camino de ripio sin ningún mantenimiento, llegar hasta el lugar es difícil para quienes no conocen los caminos rurales. Hay que bajar de la Autovía Artigas poco después del Kilómetro 248 y hacer cuatro kilómetros hacia el oeste, luego doblar a la derecha para encontrarse con la vivienda a una cuadra de la intersección de caminos.

La casa no es de grandes dimensiones, pero luce cómoda y parecida a las demás casas vecinas, de solida construcción de ladrillos cuenta con un amplio patio de césped bien cortado y una profusa arboleda.

Toda la propiedad se encuentra cercada por un alambrado al cual se le ha colgado una media sombra de color verde que impide ver hacia el interior y está muy bien iluminada.

MOLINA NO ESPERABA A LOS SICAROS

La falta de un sistema de cámaras para grabar cualquier evento que ocurriera en el lugar, el portón de la vivienda abierto de par en par, los dos perros de la casa amigables para cualquiera y la falta de un arma de fuego para defenderse de cualquier posible ataque, hacen ver que el empresario no pensaba que podía ser objeto de un ataque como el que le costó la vida.

“Estaba regalado”, dijo un sabueso policial, quien confirmò que la única arma que encontraron fue un cuchillo en la camioneta que usaba pero –dijo- “ni siquiera tenía un matagatos, cuando todos sabemos que en cada casa rural hay por lo menos una escopeta, bueno Molina no tenía ni un arma”.

“SOSPECHOSOS HAY VARIOS”, DIJO EL FISCAL

Martin Núñez dijo que “hay varios sopechosos” los vamos a ir llamando a ver qué tipo de conexión hay pero Molina tenía enemigos en Concordia, Rosario y Buenos Aires.

DENUNCIANTE QUE ADOPTA LA “IDENTIDAD RESERVADA”

Uno de los sospechosos es el ex socio de Molina en Tabacalera del Litoral SRL, este se enemistó con el empresario y lo denunció en la Justicia Federal, luego se convirtió en “testigo de identidad reservada” en la causa penal que le hicieron al empresario y que determinó el cierre hace siete años de la tabacalera. Mientras Molina se encontraba detenido, su ex socio, registro a su nombre la marca “51 Suaves”, solicitando también la marca en Paraguay.

Según datos no confirmados, su ex socio había montado una fábrica de cigarrillos en un galpón arrendado en la zona norte de Concordia, al lado del Aero Club, en un lugar estratégico para distribuir los atados en cercanías del puente internacional de Salto Grande y donde se podía proveer de tabaco vía aérea en vuelos que no despertaban sospechas al ser uno de los tantos que arriban al Aero Club.

MANO DE OBRA EN LAS CABAÑAS DEL “LOQUILLO”

Cuando se supo de la fábrica clandestina. Vecinos del lugar dijeron haber visto como los obreros, que eran todos paraguayos, “paraban aquí enfrente” por las cabañas que son propiedad –entre otros- del ex diputado provincial conocido como “Loquillo” hoy imputado por amenazas al Senador Nacional Edgardo Kueider.

CÓMO SIGUE LA INVESTIGACIÓN

Mientras Investigaciones solicita todas las grabaciones de los lugares que tienen cámaras y pueden haber visto pasar a los sicarios para tratar de encontrar el hilo que los conduzca a los asesinos. El fiscal Nuñez secuestró los teléfonos celulares y se los somete a pericias.

PREOCUPACIÓN

El hecho de una muerte “por encargo” causa preocupación en Entre Ríos, ya que en Concordia no se ha visto en los anales judiciales un caso similar, es decir estamos asistiendo a un empeoramiento de la seguridad pública que requiere de inmediato la adopción de medidas tendientes a evitar que hechos como los relatados se produzcan con impunidad.