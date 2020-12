LOS RESTOS DE MOLINA EL EMPRESARIO ASESINADO EL VIERNES DESCANSAN EN EL CEMENTERIO NUEVO

A las 10.15 de ayer domingo partió el cortejo fúnebre que llevó los restos mortales de Raul Alberto Molina desde la Cochería Fúnebre de calle Bernardo de Irigoyen 230 hasta el Cementerio Nuevo acompañado por una caravana de mas de treinta automóviles. Apenas llegado al portón lateral de la avenida Las Heras, se lo condujo por una escalera hasta un columbario de la parte alta, donde descansara a perpetuidad. No hubo discursos ni otras despedidas que el desconsolado llanto de sus familiares directos.

DE NECOCHEA A CONCORDIA

Dicen, los que conocían a Raul Alberto Molina, nacido en Necochea, que se vino a vivir a Concordia por haber conocido a una mujer que lo cautivó de tal manera que no quiso volver a sus pagos. Cuentan los íntimos que esto sucedió hace como un cuarto de siglo, cuando conoció a Alejandra, y se enamoró de ella. Fruto de ese amor, y en el transcurso de los años, nacieron tres retoños, Matías, el primogénito y dos chicas, una de las cuales esta esperando el nacimiento de su hijo, que lamentablemente Raúl no llegará a conocer.

INQUIETO Y AUDAZ

Así lo definieron quienes conocieron en la intimidad a Raúl Molina. De esa fuerza interior incontenible unida a la audacia propia de un buen hombre de negocios, pudo montar una industria tabacalera en Concordia, alejada de las zonas de producción del tabaco y posicionarse en un mercado altamente competitivo y donde las “malas artes” son moneda corriente, porque cada fabricante no quiere perder ni una porción de su “mercado” y donde las buenas relaciones entre los fabricantes de cigarrillos sólo existen en la superficie. Las luchas por las marcas y el mercado son moneda corriente y se usan artimañas legales e ilegales.

“NI ABRIMOS Y YA NOS DENUNCIARON”

Los planes que alentaba Molina para la reapertura de la Tabacalera del Litoral indicaban que en los primeros días de enero la planta ubicada en la zona de “El Martillo” estaría produciendo, pero antes de poner en marcha una sola máquina, ya había sido denunciado ante el Juzgado Federal de Concepcion del Uruguay por una “falsificación de marcas”, que eran imposibles pero que obligo al empresario a llevar una escribana para levantar un acta notarial que constatara que ni siquiera las máquinas estaban conectadas a la red eléctrica.

Ese fue el motivo por el cual el empresario había solicitado una reunión con un cronista de EL SOL para explicar la extraña situación de tener que defenderse de una acusación totalmente falsa.

Nadie pensaba hace menos de una semana que, días más tarde, asistiéramos al cruel asesinato a sangre fría de Raúl Molina.

OTRAS HIPÓTESIS SOBRE EL CRIMEN

Se robustece con el paso de las horas la hipótesis de que el crimen fue planeado con tareas previa de inteligencia que determinaron el horario más adecuado para perpetrar el atentado, el lugar y los medios.

Los investigadores piensan que los sicarios que fueron en moto, abandonaron el lugar del crimen y subieron la moto a un utilitario, tipo furgón, con el cual desaparecieron sin que pudieran ser vistos por nadie. Es que la zona rural es escasamente poblada y los vecinos más cercanos a “El Bosque” están a 300 metros.

“RAÚL NO ERA UN NARCO”

También surge con claridad que los negocios del empresario no incluían la venta y distribución de drogas. Quienes transitan esas malandanzas no se mueven solos, disponen de custodios armados que los acompañan a todos lados. Molina, se conducía solo, en su casa no había custodios, y ni siquiera tenía un arma en su poder. Esa falta de una seguridad mínima, terminó costándole la vida.