LAS PERICIAS VAN POR LA ESCALERA LOS ASESINOS EN ASCENSOR

Las últimas novedades de la causa del asesinato del empresario tabacalero Raúl Alberto Molina, desde la Procuración Fiscal, fue un lacónico “no hay novedades”, aunque se sabe que se están haciendo pericias que por su carácter requieren de tiempo, por lo cual, se confirma el titular: las pericias van por la escalera y obviamente los asesinos en ascensor.

Sin embargo, el punto de llegada puede –en algún momento entrecruzarse- y ser la oportunidad para poner tras las rejas a la “mano de obra” como al autor ideológico del criminal atentado que le costó la vida al empresario tabacalero.

Uno de los tres abogados del difunto, en el sepelio del empresario, dijo a un cronista de este medio que “para mí son de acá” por los dos sicarios que concurrieron a la casa de campo de Molina para ajusticiarlo sin mediar otras palabras que “tenemos un encargo para usted” tras lo cual lo acribillaron a balazos con una pistola semiautomática 9 mm. descargando toda su carga letal de balas encamisadas en el cuerpo de la víctima que intentaba huir de sus asesinos y con el agravante, de rematarlo cuando se encontraba ya caído y herido de muerte.

“Van a caer”, expresaba el profesional que es un penalista de nota, pero que como todos aquí estamos asistiendo a un hecho totalmente nuevo y desconocido: el crimen por encargo. Su afirmación estaba basada en que “ahora tienen plata dulce y van a caer porque van a salir a gastarla”.

¿“Cuál es el valor de una vida para el crimen organizado“?

“Depende del objetivo”, dijo el letrado “hice averiguaciones y no son ni de Rosario, ni tampoco del Paraguay, como ustedes dan a entender en este medio, los paraguayos no usan pistola en estos mandados, usan revólver porque desconfían que las pistolas pueden trancarse las balas y entienden que es más seguro el arma de tambor”.

El periodista no lo dijo, aunque lo pensó (serán giles los del servicio secreto de Estados Unidos que usan las clásicas pistola Glock 17 y no los antiguos Smith & Wesson Special .38 que utilizaban los oficiales de la Policía Federal en 1940.)

De todas formas la pistola más barata de 9 mm. ronda los $ 80 mil pesos y una Glock con un cargador de 10 tiros 9 mm. como fue la utilizada en el crimen de Molina, oscila entre los 180 y los 250 mil pesos en las armerías de Buenos Aires.

La cifra quedo en suspenso. Porque ni el letrado ni el periodista sabían cuánto se puede llegar a pagar para matar a una persona y las cifras podían oscilar entre los 30 mil a los 100 mil pesos depende de la víctima, si la “mano de obra” es un improvisado sicario local y de 200 mil a un millón de pesos si es importado el “gatillo”. Para ser “importado”, el ideólogo debe tener conexiones a nivel internacional.

¿Cómo no le hicieron nada a la acompañante de Molina?

“Estimo, dijo el abogado, que no la habrán visto, si lo hubieran hecho tal vez, la asesinaban, o tal vez, agrego, los habían contratado para matar a Molina y no a otra persona, cumplieron el objetivo y se fueron.”

De todos modos, no les vio el rostro, ni siquiera sabe qué color, marca o tipo era la moto en la que se trasladaban los sicarios, asi que poco puede incriminar a quienes no vio, de hecho es testigo, pero su testimonio no incriminaría a un detenido a quien ni siquiera vio la cara.