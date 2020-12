UN REMIS SE HUNDIÓ EN UNA CIÉNAGA QUE SE HABÍA FORMADO EN UNA CALLE CÉNTRICA

Un vehículo de remís, que se desplazaba por calle Quintana, en dirección este-oeste, ayer, alrededor de las 11.00 de la mañana, se hundió sorpresivamente en hundió en la calle cuando apenas había pasado por la intersección con Ituzaingó. El vehículo se detuvo abruptamente porque la calle parecía una ciénaga ya que había un caño de agua roto y eso ablandó el relleno y se tragó al automóvil, un Chevrolet Corsa.

“Yo venía circulando por calle quintana y cuando apenas había sobrepasado la otra calle, mi auto se hundió y se detuvo”, expresó Jorge Rolando Ramírez, el trabajador del volante, ante un equipo de cronistas de este medio que estaba en el lugar.

Rolando, sorprendido e indignado, dijo que: “menos mal que venía solo, yo iba a buscar pasaje y de golpe se me detuvo el auto, yo no entendía nada y cuando abrí la puerta para bajarme a ver que pasaba, estaba rodeado de barro y de agua que fluía de debajo de la calle” y agregó que “si esta estaba roto lo tendrían que haber señalizado antes para evitar que pasara justamente un auto”, y opinó que “menos mal que no venía un camión de reparto o u vehículo pesado porque se lo hubiera tragado la calle”.