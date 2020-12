VENDEDORES AMBULANTES SOLICITAN TRABAJAR EN LA TERMINAL

Si bien es cierto que por protocolos nacionales no puede haber nadie en el andén de la terminal excepto los pasajeros que viajan, un grupo de vendedores ambulantes solicitan al municipio que los dejen trabajar. En estos días podría haber novedades, pero será el ejecutivo quien tenga la última palabra.

En diálogo con este medio, uno de los vendedores comentó que ellos antes de la pandemia estaban trabajando de manera normal y, luego de la habilitación, se presentaron a trabajar y les dijeron que no tienen lugar para hacerlo.

“Desde el lunes que vamos a la intendencia y no tenemos respuesta”, remarcaron.

Otra de las vendedoras afirmó que ella fue con cinco sándwiches y no la dejan trabajar. “Yo no quiero subsidio ni nada. Nos quieren mandar la policía y no entiendo el por qué si yo no estoy robando. Es un derecho vender, lo necesito para llevar el pan de cada día al hogar”, remarcó.

“Estamos con todos los protocolos, llevamos el alcohol en gel y el barbijo con nosotros afirmaron. Pensamos en encadenarnos si no tenemos respuestas. Hicimos un expediente y no nos dan bolilla. Somos aproximadamente ocho vendedores ambulantes, pero actualmente solo cuatro o cinco la estamos peleando porque los otros no han venido”, dijo uno de los damnificados por esta normativa.

“Nosotros no queremos molestar a nadie solo queremos realizar nuestro trabajo como lo hacíamos previo a la pandemia”, finalizó otro de los vendedores ambulantes.

Entre viernes o sábado podría haber noticias desde el municipio para conocer si es viable o no que los ambulantes vuelvan a trabajar en las inmediaciones de la terminal.