BIENVENIDO A LA CIUDAD MÁS POBRE DEL PAÍS SEÑOR PRESIDENTE

Es un honor para los Concordienses que esta la “Ciudad más pobre del País”, con su presencia, sea la Capital Alterna de los Argentinos, por unas horas . Creemos sinceramente que debemos –usted y nosotros- aprovechar esa estancia y la fuerza que da la idea de ser capital de este gran país para algo que verdaderamente valga el esfuerzo de trasladarse hasta aquí y el simbolismo del título.

Esta obra del Aeropuerto Internacional de Concordia, es extraordinaria en su concepción y seguramente traerá turistas e inversores y se podrán hacer vuelos para sacar la producción de arándanos directamente a los países que los adquieren, así como los cítricos de la región y complementar las economías del norte uruguayo-argentino, afianzada en Salto Grande que fue una “visión” del pueblo que pudo concretarse por la firma de los tratados binacionales que tuvieron al General Perón como ese firme impulsor que logro dar el puntapié inicial del emprendimiento más importante de integración de los países de la Cuenca del Plata.

Es bueno porque no debemos quedarnos encerrados en la Pandemia, todos necesitamos transportar nuestros pensamientos a un futuro mejor y para esto se requiere de impulsos creadores, de fuerza, acción, audacia y coraje.

Si no pudiéramos imaginarnos ese futuro, si careciéramos de ideas, o de fuerzas, o simplemente de ganas, poco y nada le daríamos al pueblo y este es el Soberano, el que lo eligió a Usted como Presidente de la Nación y a quienes lo acompañan hoy desde El Espinillar como “representantes de la voluntad popular”.

Que usted venga a Concordia, revela que tiene las ganas para emprender ese camino de reconstrucción de la economía argentina y si logra funcionarios “que funcionen”, seguramente podrá apartar las piedras del camino para que lo ayuden a concretar esa transformación argentina que beneficiara al destinatario de esos esfuerzos que no es otro que el pueblo.

Me dijeron que traería algunos panes debajo del brazo para entregárselos a nuestra gente lo que se agradece sinceramente. Los necesitamos, pero también y justo es reconocerlo, queremos trabajo porque entendemos que dignifica al hombre y es el punto de partida para tener una familia que pueda pensar en una vivienda y en educación y salud para sus hijos.

Usted ha allanado el camino para que los excedentes de Salto Grande lleguen automáticamente a la región, entre muchas otras concesiones que convino con nuestro gobernador, Gustavo Bordet. Para que se logre trabajo en esta ciudad pobrísima pero digna se requiere de algo más. Energía eléctrica subsidiada y casi gratis a las empresas que quieran radicarse aquí, impuestos reducidos en un porcentaje de subsidios que alcancen el 100 % los primeros tres años y luego vayan paulatinamente bajando para lograr el afincamiento de decenas de industrias cuyos empleos vendrán a solucionar el problema de la desocupación, pobreza y miseria, que oprobia a nuestro pueblo.

La agroindustria del cáñamo y los derivados en fitopreparados de diversas industrias como la medicinal, cosmética, de las bebidas, cervezas, vinos y la producción de telas y papel pueden representar un importante impulso si se aprueban la ley del cultivo en el Congreso.

Como interesado en la Salud Publica, no quiero despedirme sin decir que escuche su mensaje de anoche en que decía que “lo más importante es la Salud” y avisar que aquí estamos colapsados, no tenemos más camas de UTI y no iniciamos ni la segunda ola, ni el virus repotenciado que viene de Inglaterra. ¿ Trae algunos respiradores debajo de su otro brazo ?. Sinceramente, los necesitamos y gente que los maneje porque los nuestros están muy cansados. Finalmente gracias y que Dios guíe sus pasos y acciones.