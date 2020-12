EL VIERNES TUVIERON QUE ELEGIR A QUIEN PONERLE RESPIRADOR EN LA UTI

La médica infectóloga Florencia Prieto aseguró que debieron decidir a quién colocarle respirador el pasado fin de semana en el hospital Delicia Concepción Masvernat, pero desde el nosocomio público regional no tardaron en salir a desmentir lo expresado por la profesional. Sin embargo, la médica admitió: “las cosas se están tomando de una manera que a mí no me agrada mucho porque se está matando al mensajero”, dijo y señaló que “Concordia está cursando un pico”, asegurando que “todavía no ha parado porque sigue en ascenso”.

En diálogo con cronistas de este medio, la Dra. Prieto, aseguró que “esa delicada disyuntiva ya pasó este viernes, lo que yo estoy diciendo no es nada raro porque tarde o temprano sabíamos que esto iba a pasar y eso puede ser en forma intermitente hasta que en algún momento se empiece a dar de continuo”, aclaro y dijo “la cantidad de camas de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y la cantidad de respiradores son finitas, no son infinitas, entonces en algún momento se van a ocupar todas y no va a haber más porque si no se vuelve a fase 1 cada tanto para que a nosotros nos permita descomprimirlo al sistema de Salud para tener más camas disponibles, va a ser imposible”, y admitió que “con la apertura que estamos teniendo de todo y con una ciudad casi normal, estamos muy lejos de la posibilidad de que uno pueda llegar a encontrarle una solución”,aseguró.

Del mismo modo la Dra. Prieto afirmó que “la capacidad de terapia intensiva es el 100% de cualquier patología”, y admitió: “los trabajadores de la salud estamos agotados, el estrés que sufrimos es mucho. Hacemos lo que podemos. Somos médicos, no dioses. Es un estrés tremendo por la desesperación que la gente se ahogue”, espetó.

UNA UNIDAD MOVIL DE TERAPIA INTENSIVA RESPIRATORIA LISTA PERO NO LA ACEPTAN

Es evidente que ahora la situación se complicó en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital Masvernat. Hay reinfectados, la totalidad de terapia intensiva está ocupada y admiten que ya hubo que elegir a quién darle el respirador. Vamos a ver morir gente y lo peor es que no es por falta de fondos, insumos de alta tecnología o medios sino por no aceptar NI REGALADA una UTI Respiratoria Móvil de nada menos que 42,50 m2., que no vendría a solucionar el problema sino a morigerarlo, salvando algunas vidas.

Esa unidad de Terapia Intensiva Móvil fue íntegramente construida en Concordia y equipada con 3 respiradores multiprocesados, 3 monitores multiparamédicos, 3 bombas de infusión, posee presión negativa, con sistema de radiación UV para destruir los virus, provisión de oxígeno y aire comprimido en cada una de las seis camas ortopédicas con las que cuenta la UTI.

Fue laboriosamente construida por un grupo de voluntarios y ofrecida primero al Gobierno de Entre Ríos, luego al ex intendente Enrique Cresto para que lo ofrezca al Gobierno Nacional, después al intendente Francolini y a través de este al COES. La ultima respuesta fue el agradecimiento pero “no tenemos gente para atender más servicios de UTI”.

Fue solicitada luego por el gobierno de Chubut pero se contestó que se aguardaba la respuesta de un funcionario pues las largas horas de trabajo y los dineros puestos para poder concretarla y equiparla fueron puestos generosamente pensando en salvar la vida de personas de la región. Lamentablemente, hay quienes no lo piensan así y prefieren ver morir gente a tener que aceptar algo que se les entrega regalado.