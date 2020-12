EN LA MUNICIPALIDAD LES PATEAN LA PELOTA PARA ADELANTE A LOS PROPIETARIOS DE CASAS DE EVENTOS

Propietarios de casas de eventos, volvieron una vez más a intentar hablar con alguna autoridad del Poder Ejecutivo Municipal pero otra vez les hicieron corte de manga. Aparentemente los habían citado para hablar con el Intendente Alfredo Francolini pero, según ellos, mantuvieron una “escueta reunión con solamente dos integrantes del COES”, pero no quedaron convencidos porque ellos pretendían “hablar con el mandatario local”.

En este sentido, José Berterame y Angie Etcheverry, expresaron ante cronistas de El Sol-Tele5 que: “hoy fuimos citados para una reunión con el COES, para reunirnos con Strassera y con Alegre, y simplemente escucharon nuestra problemática pero lamentablemente no tenían nuestros protocolos y no estaban empapados en el tema porque no lo habían estudiado y no entendían nada, así que simplemente nos escucharon y nos dijeron que solamente lo iban a tratar en una reunión del COES mientras nosotros seguimos sin poder trabajar, estamos fundidos y ya estamos pasando por extremas necesidades en nuestras familias”, Dijo Angie secándose las lágrimas.

Por su parte, Berterame acotó que: “iba a ser una reunión con los integrantes del COES pero solamente estuvieron Strassera y Alegre, es lamentable esto porque ni siquiera tenían nuestro expediente”, dijo y admitió que “todos tenemos necesidades imperiosas de trabajar, estamos muy mal económicamente porque la verdad es que ya estamos quebrados, no estamos pidiendo que nos den nada, solamente pedimos que nos dejen trabajar”, y agregó que “proponemos cumpleaños controlados y seguros porque tenemos un protocolo. Solamente pedimos trabajar porque ya estamos pasando por una situación crítica y desesperante. No venimos con bombos, no venimos con vengalas, no venimos con armas, no tenían necesidad de ponernos policías en la escalera de la municipalidad para no dejarnos entrar como ocurrió la semana pasada, esto es inaudito, es nuestra casa, es la casa de todos los concordienses, no tienen derecho, no nos pueden impedir el ingreso a la casa de todos que es la municipalidad”, rezongó Berterame.