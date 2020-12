POLÉMICO DESALOJO A FAMILIAS EN EL BARRIO LA COLINA

En la mañana de este martes, personal de la Guardia Urbana, junto a la Comisaría Octava, realizaron desalojos de unas viviendas ubicadas en el Barrio La Colina. En el lugar se hizo presente el Presidente del Partido Justicialista, Juan Carlos Cresto, quien solicitó que se loteen de inmediato esos terrenos para que las personas no queden en la calle.

En diálogo con este medio, uno de los vecinos damnificados comentó que los querían desalojar: “Vino gente de la Municipalidad y personal de la Comisaría octava y nos tiró todo. Ahora dicen que va a venir una funcionaria municipal a lotear los terrenos porque nosotros no tenemos, pero eso es mentira porque una vez fuimos a sorteo y metieron gente del otro lado”.

Por su parte, Diego Pasarello, director de Prevención y Seguridad del Municipio afirmó que el fiscal Arias es el que tiene la causa y da la orden al jefe de Comisaría. “Él nos pide colaboración y nosotros venimos. Sabemos que hay un expediente, pero lo prudencial hubiese sido esperar la resolución de ese expediente que fue al Concejo Deliberante”. Hay dos denuncias, primero la del Doctor Grecco que era el dueño y titular de los terrenos y a mí particularmente en representación del ejecutivo me mandan por la usurpación de plazas o espacios públicos. Este es un delito de acción pública. No podemos dejar que ocurran usurpaciones así nomás, porque sino con ese criterio nos van a ocupar los espacios no solo públicos sino también privados. Hay que ser responsables y no infringir la ley”.

Juan Carlos Cresto, presidente del Partido Justicialista, se enteró de lo ocurrido y acudió al barrio La Colina para interiorizarse de la situación y dialogar con Pasarello. El ex intendente señaló que el municipio tiene todos los espacios públicos abandonados, por lo tanto, lo que tienen que hacer acá es lotear y darle a la gente que necesita hacer su vivienda. “El ejecutivo se tiene que ocupar y mandar al Concejo Deliberante a que se ocupe de que se apruebe la ordenanza. Esta gente hace cinco años que está en lista de espera para que les den un terreno. Acá los terrenos sobran y el municipio no se ocupa de lotearlos y dárselos”.

En diálogo con nuestros cronistas, “Calucho” dijo que realmente le duele que un gobierno que tiene que ser peronista y que tiene un espacio verde que no se ocupa, no hayan hecho los cinco o seis lotes para estas familias jóvenes con hijos chicos que no tienen donde habitar una casa. “No pueden resolverlo con un desalojo judicial y rompiéndole las casillas a la gente. Hay que aplicar el sentido común que es lo más difícil de tener. Esto se hubiese resuelto fácilmente si hubiera trabajado la gente de tierra y vivienda haciendo el loteo o los concejales aprobando la ordenanza, de esa manera ya las familias hubiesen tenido su casa con las criaturas”.