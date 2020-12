Grupos “pro vida” reclamaron a los senadores entrerrianos que rechacen el proyecto del aborto

“No queremos esto. No queremos el aborto. No queremos la muerte legalizada”, reclamaron en el documento que se leyó en la explanada de Casa de Gobierno, al término de la movilización que partió de la rotonda del Parque donde está el monumento a Urquiza. No se vio a ningún dirigente social o político de relevancia; tampoco a ningún miembro del clero, a pesar de que el Arzobispado de Paraná alentó la participación de los católicos.