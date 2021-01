DESDE EDOS ACLARARON SOBRE ALGUNOS RECLAMOS POR LA FALTA DE AGUA

Ante las elevadas temperaturas que soportan los concordienses en estos últimos días, el titular del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS), pidió a los vecinos de la ciudad cuidar el agua potable porque lo que se derrocha le está faltando a otro vecino. Recordó además que de los usuarios del líquido elemento, es muy bajo el porcentaje que paga por el servicio.

En diálogo con cronistas de EL SOL-Tele5, Jorge Mendieta señaló que: “la altura del río no influye para nada en la toma de agua porque trabajamos para no tener problemas en ese sentido y podemos extraer agua aunque el río esté muy bajo, nosotros seguimos generando la misma cantidad de agua que antes de los días de calor”, y resaltó que “acá el problema es el mal uso porque si consumimos de manera adecuada y racional no le faltaría a ningún vecino, la cantidad que producimos alcanza para todos”, afirmó el funcionario.

Respecto de las quejas o reclamos de vecinos por falta de presión en algunos barrios de la ciudad, el titular del EDOS, reconoció que “recibimos quejas de varios lugares de los que sabemos que habría problemas, pero esto se resolverá cuando tengamos en funcionamiento la nueva planta potabilizadora que, de no haber ningún imprevisto, debería estar lista entre mediados y fin del año que viene”, y acotó finalmente que “es muy bajo el porcentaje de usuario que pagan por el uso del agua”, no obstante aclaró que “el agua es sumamente necesaria en la sociedad y no se le niega a nadie”.