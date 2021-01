DENUNCIAN EN LAS REDES A UN RELATOR DE RIVER POR DISCRIMINACIÓN: «¡QUÉ SIMIO!» DIJO POR VILLA

Las polémicas inundaron el Superclásico de sábado por la noche en La Bombonera, con tarjetas rojas, patadas, pero también goles y emoción. El problema más grave, quizás, se vio fuera de la cancha con un reconocido relator partidario de River (sospechado de ser hincha de Boca en su juventud), con una dudosa frase. Sus dichos fueron rápidamente escrachados y repudiados en Twitter de manera casi unánime.

El apuntado es el célebre Atilio Costa Febre, quién relata desde hace décadas la campaña de River los mejores y los peores momentos de su historia, tanto su triunfo más importante en Madrid frente a Boca como el histórico descenso ante Belgrano. Pero anoche pronunció una frase de tinte racista que parece indefendible. Y el apuntado podría ser Sebastián Villa, quien habría recibido un insulto discriminatorio.

Eran los segundos finales del partido, que Costa Febre relató y transmitió a través de Periscope en su cuenta de Twitter, cometió el grave exabrupto. “…. Por la Liga Profesional de Fútbol. ¡Ay que mono, por favor! Hay tiro libre para… que saque la pelota…. No, digo por esa imagen que me dio la televisión en primer plano, no? Todo un simio”, dijo Costa Febre entre risas, sumadas a las de sus compañeros de transmisión, el locutor César Gómez y el comentarista Gonzalo Gómez.

¿Qué se veía en la pantalla? No está claro, la transmisión no podía mostrar las imágenes por una cuestión de derechos, pero en los monitores, en algunos planos, se veía que era el momento en que se repetían los festejos del gol de Sebastián Villa, que empató el partido 2-2 a cinco minutos del final. Villa, jugador de tez morena, puede haber sido el blanco del comentario discriminatorio del relator.

El repudio

De inmediato, las reacciones llovieron desde todos lados: “racista”, “hijo de p***”, fueron los mensajes más frecuentes que recibió Costa Febre en sus redes sociales. Otros, como el periodista y streamer Julián Giacobbe, trazaron otro análisis: “No me interesa otro análisis más que el de un comunicador con micrófono para miles siendo racista. El resto de las discusiones chicaneras entre las dos veredas me es un meh”.