No descartarían un toque de queda en Concordia

En diálogo con este medio, el Jefe Departamental de Policía, Jorge Cancio, destacó que “en estos últimos tiempos se ha visto un incremento de las fiestas clandestinas, de las reuniones y de la falta de responsabilidad de los jóvenes sobre cómo debemos cuidarnos”.El titular de la fuerza reconoció que “por ahí los jóvenes no toman en cuenta que a lo mejor, a ellos no les perjudica la salud, pero transmiten el virus a los familiares” y esta situación “tiene que ver con el compromiso social de los padres, de saber lo que hacen nuestros hijos, donde están y no solamente echarles la culpa a las autoridades”.

Debido a esto, explicó que este lunes “tuvimos una reunión con el intendente y se están evaluando las medidas correspondientes”, como también “se está muy alerta a las medidas nacionales que se tomen, para tratar de contrarrestar esto”. Es por eso que “no se descartaría un toque sanitario, un toque de queda, la prohibición de circular en horarios nocturnos salvo casos excepcionales” ya que “de esta manera se limitaría el transitar de la gente sin algún tipo de actividad que lo pueda justificar”.