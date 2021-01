Entidades rurales anunciaron un paro en repudio al cierre de exportaciones de maíz

Confederaciones Rurales Argentina (CRA), entidad presidida por el entrerriano Jorge Chemes, informó mediante un comunicado oficial que el campo se manifestará con un paro de 72 horas, en rechazo a la medida del gobierno nacional de cerrar las exportaciones de maíz.

A esta decisión se arriba tras las reuniones virtuales en las que participaron las cuatro entidades que integran la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias: Coninagro, CRA, FAA y la SRA, de las cuales solo tres realizarán esta medida de fuerza.

“Como ha venido sucediendo desde su creación, en la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias hemos procurado trabajar siempre sobre las coincidencias que existen quienes la conformamos. Hoy esas coincidencias indican que las cuatro entidades que integran esta Comisión rechazamos el cierre del registro de exportación de maíz por tratarse de una medida absolutamente perjudicial para el campo y para la Argentina en su conjunto, como hemos venido sosteniendo desde su anuncio”, comienza diciendo el comunicado.

“Y así como hemos trabajado sobre los consensos –continúa– también hemos sido respetuosos de la autonomía que tiene cada una de las entidades al interior de sus órganos de Gobierno, y de las divergencias que puedan surgir de esa autonomía en cuanto a la forma de manifestar el malestar compartido”.

Cese de comercialización

De este modo comunicaron que la medida de fuerza será por 72 horas: “En este caso puntual, CRA, FAA y la SRA anuncian un cese de comercialización de todos los granos desde las 00h del lunes 11 de enero hasta las 24h del miércoles 13 de enero del corriente”.

“Insistimos en la necesidad de revisar esta medida absolutamente negativa para los intereses de todos los argentinos, en un marco del diálogo con las autoridades que puedan resolver los destinos del futuro del campo y del país”, afirman cerrando el comunicado.

Coninagro no adhiere

«No es momento de parar, pero sí de reclamar. No adherir al cese de comercialización es una medida a favor del país, no a favor del Gobierno», dijo el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, al anunciar que su entidad no acompaña la medida de fuerza.