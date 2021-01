CORRADO: “A LA GENTE NO LA PUDIMOS PARAR”

Desde el Cementerio Municipal se refirieron al episodio del paso del cortejo fúnebre a pura cumbia con el cuerpo de Javier Fabián Cáceres y pidieron disculpas porque a la aglomeración de gente no la pudieron parar.

El ex Director del Cementerio, Esteban Corrado comentó que la preocupación del personal se dio el domingo por la importante aglomeración de gente al servicio. “Nosotros siempre pedimos el distanciamiento social pero lamentablemente la gente no nos hace caso; pero el velorio del 9 de enero fue bastante atípico por la circunstancia de lo ocurrido”, indicó.

Corrado señaló que, “obviamente, cuando viene mucha gente sabemos entender el dolor pero también entendemos que no podemos ir en contra de ese dolor. A nosotros nos preocupa el tema porque estaba la policía afuera y también nuestra seguridad pero no podemos hacer otra cosa. Como referentes no vamos a arriesgar a nuestros compañeros que trabajan y hacen las sepulturas”.

A las autoridades del cementerio les duele mucho la situación de la gente particularmente de afuera que ya se viraliza algo y hacen un comentario criticando. “No hay que justificar este amontonamiento de gente que hubo pero también hay que saber entender como canalizan el dolor. Sabemos entender a todo el mundo y daremos la explicación que sea necesaria para que se esclarezca todo. Acá al cementerio en cada servicio que se hace vienen cinco o seis personas a acompañar, no pueden venir más lamentablemente. Fueron dos o tres casos excepcionales de aglomeración de gente. Pedimos disculpas a la sociedad porque a la gente no la pudimos parar”, finalizó Corrado.