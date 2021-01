“Está destrozada”, dijo la madre de la nena de 10 años detenida por no usar barbijo

La mujer confesó que siente “humillada” y que su hija “no quiere salir, no quiere saludar”. Contó que su esposo fue amenazado por la difusión del caso.

La madre de una niña de 10 años que fue demorada por la Policía y alojada en una comisaría en el pueblo santiagueño de Brea Pozo por no usar barbijo dijo que se siente “humillada” y que la menor quedó “destrozada emocional y psicológicamente”.

“Le diría a Alberto Fernández que se ponga en mi lugar como madre. Me siento humillada y mi hija está destrozada emocional y psicológicamente”, expresó Evangelina Luque al programa Baby en el Medio, por AM 630 Radio Rivadavia.

Contó además que la niña, a pesar del episodio, “no quiere salir, no quiere saludar a nadie, se despierta a los gritos por las noches, no es la misma nena de siempre”. Además, contó que su esposo fue amenazado por autoridades locales con que “iba a ser detenido” si continuaban con la difusión del caso.

Según contó Luque, su hija sufre un problema de salud que le impide la respiración normal por la nariz. “Pero igual siempre lleva el tapaboca puesto. Justo se lo olvidó cuando salió a andar en bicicleta con su prima, que es mayor de edad y sí lo tenía colocado”, contó sobre el momento en el que la niña fue detenida.

El incidente se produjo el fin de semana cuando tanto la niña como su prima fueron demoradas mientras se encontraban en una plaza. Según la versión del Gobierno santiagueño, en realidad fue demorada la joven de 19 años por no tener barbijo y la niña fue llevada a la comisaría para ser entregada a sus padres.

No obstante, la familia afirma que la joven sí tenía barbijo y que fue quien le avisó al padre de la nena, que pasó a retirar a su hija. “Cuando llego a la comisaría me informaron que estaba detenida porque no tenía el barbijo puesto. Cuando llega mi esposo pedimos hablar con el Jefe de la Policía. Cuando le preguntamos por qué la detuvieron, el Jefe dijo que la quería asustar para que tome conciencia de lo que hace. Cuando mi marido le pregunta por qué ley u ordenanza la detienen, amenazó con detenerlo a él”, contó Luque en declaraciones a la prensa.

Tras el episodio, las autoridades removieron al jefe de la Policía del Pueblo, Adrián Argañaraz, por “exponer a la menor” a las fotografías que fueron tomadas en la comisaría.