“Esta semana empezamos a armar el auto de Werner”, admitió el “Gurí” Martínez

El flamante campeón Mariano Werner se incorporó a la estructura del “Gurí” Martínez Competición, para la que corrió a principios de la década pasada, con el objetivo principal de defender la corona obtenida en diciembre.

Sobre el retorno del paranaense a su escuadra y de otras importantes novedades, el “Gurí”, dos veces campeón de la “máxima”, brindó una jugosa entrevista con el sitio Mundo Sport Extra.

– ¿Después de una semana con muchas tratativas, cómo es el presente?

– Estamos bien, la verdad que viene bastante charlado este 2021. Lo bueno es que se van cerrando cosas y vamos a tener un año muy lindo y espero que en lo deportivo sea de la misma manera.

– ¿Es algo especial tener a Werner nuevamente en el equipo, cómo lo tomás?

– Con muchas ganas, a mí y al equipo nos viene muy bien la llegada de Mariano porque sabemos de sus condiciones y como trabaja. También, prácticamente viene con toda su gente, hay que construir un auto nuevo así que se suma al equipo y creo que nos va a beneficiar a todo el grupo. Esperemos que sea de esa manera, lo hemos hablado y estuvo con nosotros un par de años y lo conocemos muy bien.

– ¿Ustedes van a construir el auto?

– Es un auto de la categoría que se va a empezar a armar la semana que viene, más bien yo diría que entre mañana y pasado se va a empezar. Vamos con lo justo, pero creo que se va a llegar no hay otra opción.

– ¿Carlos Okulovich confirmado, no?

– Exactamente, Okulovich confirmado y también Ayrton Londero, se compró una estructura de Torino pero no se va a llegar porque viene demorada la entrega y estamos buscando una opción, seguro que se va a solucionar y queda el auto que corría Spataro que está libre pero está casi cerrado quien va correr ese auto. Y sube mi hijo Agustín al TC Pista y por ahí es donde ahí menos presión que uno tiene. Con De Bendictis hemos tenido charlas pero no está cerrado, y hemos tenido charlas con otros pilotos y del TC Pista también, así que espero que esta semana a más tardar poder cerrarlo y esperando que no se contagie nadie, aunque no podemos estar ajeno a ello.

– ¿Si Christian Ávila se desvinculó del equipo, cómo te vas arreglar con la ingeniería del equipo?

– Sí, Ávila arranca un emprendimiento personal, no va a poder disponer del tiempo que antes tenía con nosotros así que estamos trabajando en eso, hoy no tenemos nada cerrado, también Diego Montero que estaba con Spataro también ya tiene un compromiso. Por eso estamos trabajando en el tema, esperamos que cada piloto tenga su ingeniero para trabajar en pista si bien los autos van a salir con setap de mi taller, después cada piloto trabajará con cada ingeniero.