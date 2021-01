VECINA DE CARRETERA LA CRUZ PIDE AYUDA TRAS EL TEMPORAL DEL LUNES

Tras las fuertes tormentas de la tarde del lunes, una vecina del Barrio Carretera La Cruz la pasó muy mal y perdió gran parte de su techo. Por eso pide ayuda a la comunidad concordiense. Además, actualmente se encuentra sin trabajo y con su esposo con discapacidad por una trombosis arterial.

En diálogo con este medio, Beti comentó que las intensas lluvias del lunes la complicó bastante, mucho más que en la última tormenta.

“Nosotros veíamos que se venía muy fuerte el temporal y terminaron volando muchas tablas del techo. Los vecinos tuvieron que ayudarme colocando un ropero viejo arriba para no perder la chapa porque todo es de cartón y adentro se me mojó todo”, manfestó.

La vecina de Calle 68 indicó que está cansada de ir a todos lados, pedir y no tener respuesta.

“Yo no pido por ser cómoda sino porque lo necesito. Actualmente no estoy trabajando por el tema de la pandemia. Yo cuido abuelas pero por la situación que estamos viviendo no me llaman”, expresó.

Beti también recordó que tiene un esposo con discapacidad por una trombosis arterial y de esta manera no lo puede cuidar como se debería.

“No aguanto más, es ataque tras ataque de nervios. Todavía no pudimos hacer ni el baño”, remarcó.

Por último, la damnificada solicitó a la comunidad alguna chapa que no se use o cualquier cosa con que la puedan ayudar. “Todo será bienvenido. Yo estoy en Calle 68 al fondo. Es la última casita precaria a mano izquierda y mi teléfono es 3454334672”, concluyó.