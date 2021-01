LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN NEGRO DEL HOSPITAL MASVERNAT SIGUE EN LA PARTE LEGAL

Desde la CGT delegación Concordia esperan novedades legales por la situación de los empleados en negro que prestan servicios en el Hospital Delicias Concepción Masvernat. Ellos continúan luchando por mejores condiciones laborales y el martes recibieron la vacuna Sputnik V y necesitan que la provincia los reconozca.

En diálogo con este medio, Domingo Ava, titular de la CGT local comentó que están esperando la respuesta de los profesionales que pasaron las cartas a documento como corresponde.

“Hay muchas cosas que estamos analizando, una de ellas es el incumplimiento del deber de funcionario público porque acá tanto Delegación como Ministerio de Trabajo no han contestado, ni siquiera han hecho llegar el acta de la videoconferencia por el tema del COVID-19”, expresó el gremialista.

“Mingo” señaló que también están analizando “un tema interno porque existen normativas que tendrían que retrotraer porque si vos estás dando suplencia u horas extras creo que esto sería de fácil solución. Publicar las vacantes y darle la efectividad a los compañeros que se lo merecen. Esto tiene solución pero no se quiere hacer. Si sigue la falta de respuesta se están armando los recursos de amparo para demostrar fehacientemente la relación laboral que tienen los compañeros con el hospital”.

Por último, Ava volvió a felicitar al personal por la lucha: “Cuando uno viene con respeto, las puertas siempre van a estar abiertas, pero cuando se falta el respeto las puertas se cierran y no se vuelven a abrir. Ellos comen y duermen acá y prestan sus servicios ininterrumpidamente por eso este sacrificio tiene que tener sus frutos como corresponde”.

Por su parte, uno de los empleados en negro manifestó que la lucha va a continuar hasta que lleguen los puestos de trabajo. “El martes por lo menos fuimos vacunados la mayoría del personal de los que estamos en negro. Si nos están dando la vacuna no entendemos porque la provincia no nos reconoce. Necesitamos una respuesta de los gobernantes. Hay días que no nos alcanza la plata y nosotros seguimos cumpliendo porque a trabajar venimos todos los días por eso pedimos que se nos mejore la situación económica”.