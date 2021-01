VECINOS DE UN EDIFICIO CÉNTRICO RECLAMAN POR EL ESTACIONAMIENTO MEDIDO GRATIS

Propietarios del edificio “Gran Lago”, ubicado en calle Pellegrini 209, mostraron su preocupación, porque desde el municipio les informaron que ya no hay más estacionamiento medido gratis. La mayoría de los habitantes son jubilados y no tienen garaje, ya que son 33 departamentos y solo hay 11 cocheras. Necesitan una urgente respuesta por parte de los encargados del área.

En diálogo con este medio, Mario, uno de los propietarios afectados comentó que le dijeron que había una ordenanza nueva que dice que no pueden estacionar más allí en calle Pellegrini casi Alberdi y ellos siempre estacionaron en dicho lugar: “Queremos saber cuál es el motivo. Porque no nos dan a nosotros todo el perímetro del edificio y listo si no es para dejar el auto permanente. No podemos dejar el vehículo ni diez minutos para descargar cosas que ya viene el chico a hacernos la boleta”.

Por su parte, Miguel señaló que ellos son propietarios: “Si no podemos estacionar frente a nuestro edificio y pagamos los impuestos, necesitamos que alguien se haga cargo o nos den una solución. Antes cada propietario podía estacionar aquí pero ahora fuimos a renovar con el vecino y nos dijeron que por orden de los concejales no hay más estacionamiento medido gratis. Nosotros necesitamos saber si eso es cierto porque en este edificio hay 33 departamentos y solo 11 cocheras”.

Teresita, otra de las vecinas aseguró que los concejales no han sacado ningún decreto, al menos no lo han visto. “Solo dicen que a los edificios no les dan más estacionamiento siendo que hace cuatro años estacionamos gratis. Yo sacaba una cuenta, el mes entero estacionando ocho horas son aproximadamente 4000 pesos. Nosotros pagamos las expensas con ese monto, es mucha plata y son muy poquitos los garajes”.

«Queremos que nos escuchen los señores Rougier y Garamendi que son los responsables del estacionamiento a ver si nos dan una solución”, finalizaron diciendo los involucrados en este inconveniente.