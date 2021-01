DESDE EDOS INDICAN QUE NO SE DERROCHE AGUA

Desde el Ente Descentralizador de Obras Sanitarias (EDOS) lanzaron una campaña para que no se derroche agua teniendo en cuenta la bajante del río y las altas temperaturas.

En diálogo con este medio, el director de EDOS, Jorge Mendieta señaló que están trabajando en una campaña de comunicación por el tema del derroche de agua: “Ayer a la mañana había mucha gente en las calles lavando veredas y derrochando mucha agua, por eso sacamos la inspección a la calle para hablar con los vecinos y explicarles que traten de cuidar el agua entre todos”.

El titular de EDOS recordó que el río está en una bajante muy importante: “Ha llovido poco, hay altas temperaturas y existe mucha demanda de agua, eso hace que a muchos vecinos no les llegue el servicio, no les venga con presión correcta y no le suba a los tanques. En muchas casas, sobre todo las del IAPV, si no llega el tanque no tienen agua en el baño, no hay para la ducha y eso complica el funcionamiento por eso les decimos a todos que cuiden y no derrochen agua”.